Gent krijgt er een nieuwe speler in het autodelen bij: CoopStroom, een coöperatieve die uitsluitend elektrische wagens aanbiedt. Wat het nu ook al doet in ondermeer Brugge en Knokke. CoopStroom neemt 45 auto’s over van Partago, ook een coöperatie, maar die zet de activiteit stop. Vorig jaar hielden ook autodeelbedrijven Poppy en GreenMobility het voor bekeken in Gent.