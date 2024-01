BEKIJK – ‘Buitenlanders geloven haast niet hoeveel Mercedessen, Audi’s en BMW’s hier over de straat rijden’

Volgens automobielfederatie Febiac werden in 2023 476.675 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat is 30 procent meer dan in 2022 en het hoogste cijfer sinds de uitbraak van de covidpandemie. De stijging is bijna volledig toe te schrijven aan bedrijfswagens. Die vertegenwoordigen nu ongeveer twee derde van de hele markt, wat ongelooflijk veel is, zegt Tony Verhelle, hoofdredacteur van newmobility.news. Het aandeel van de premium merken als Audi, BMW en Mercedes is uniek in de wereld. Bekijk hier het studiogesprek van Kanaal Z.