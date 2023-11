Nooit eerder draaiden de meubelfabrieken in ons land op zo’n laag pitje. In het tweede kwartaal maar op zowat 70 procent van hun productiecapaciteit. Nadat de vraag naar nieuwe meubels in coronatijd piekte, valt ze nu al het tweede jaar op rij terug. Dat blijkt uit cijfers van Fedustria. De sectorfederatie presenteerde die sombere boodschap op de Meubelbeurs in Brussels Expo, een vakbeurs waar meubelhandelaars de nieuwe collecties van Belgische en andere Europese fabrikanten komen bekijken.