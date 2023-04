Hoewel hun bijdrage minder in het oog sprint, vervullen ingenieurs- of adviesbureaus een bepalende rol in de realisatie van een bouwproject. Zij fungeren als een regisseur tussen de vele actoren die bij de bouw betrokken zijn. Omdat de complexiteit van bouwprojecten de laatste jaren steeds is toegenomen, is zo’n helicopter view steeds belangrijker.