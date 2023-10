BEKIJK – Peter Devlies (CEO Argenta): ‘Voor elke 100 euro rente die wij onze klanten netto uitbetalen, dragen wij 50 euro aan de overheid af’

In amper een maand tijd hebben de Belgen bijna 18 miljard van hun spaarboekjes gehaald, blijkt uit de bankstatistieken van augustus. Dat heeft uiteraard alles te maken met het enorme succes van de staatsbon. Dwarsligger in die overheidscampagne was Argenta, de bank die de staatsbon niet wou aanbieden aan haar klanten, maar wel een termijnrekening op één jaar met hetzelfde netto-rendement. Daar is voor meer dan 6 miljard op ingetekend, vertelt de Argenta-topman deze week in Trends. Argenta zal er 4,3 procent rente op moeten betalen, maar de concurrenten kijken aan tegen een vergelijkbare kost, aldus Devlies.