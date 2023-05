Trividend investeert in werkgelegenheid, circulaire oplossingen en sociale innovatie

Het impactfonds Trividend is de voorbije jaren sterk gegroeid. “We zien veel ondernemers opstaan die sociaal en circulair ondernemen combineren”, stelt directeur Frederik Matthijs vast.

Trividend is een impactfonds dat kredieten geeft aan startende sociale en circulaire ondernemers. “Wij investeren in ondernemers die impact vooropstellen. Mensen die zeggen: wij zien een probleem en willen dat oplossen. Wij kunnen daar een rendabel model rond ontwikkelen”, legt directeur Frederik Matthijs uit.

Op welke manier hebt u impact?

FREDERIK MATTHIJS. “Wij investeren in een vroeg stadium en helpen op te schalen naar een winstgevend model. We streven drie doelstellingen na. De eerste is de creatie van werkgelegenheid; daaronder vallen onze investeringen in maatwerkbedrijven. De tweede doelstelling zijn circulaire oplossingen. De derde is sociale innovatie: projecten die mensen verbinden. Een voorbeeld is Beego, een platform dat IT-studenten in contact brengt met ouderen of kwetsbare mensen die problemen ondervinden met hun computer.”

Hoe meet u die impact?

MATTHIJS. “Als we een dossier analyseren, kijken we eerst naar het probleem dat de ondernemer wil oplossen. Daarna stellen we een impacttraject op, waaruit we drie tot vijf impactindicatoren afleiden. Het gaat bijvoorbeeld om het aantal banen, de besparing van water of een vermindering van de CO2-uitstoot. Vervolgens monitoren we die indicatoren twee keer per jaar en bekijken we hoe het staat met de targets die we hebben afgesproken.”

Hoeveel impact hebt u al gehad?

MATTHIJS. “In de loop van ons 22-jarige bestaan hebben we iets meer dan 10 miljoen euro geïnvesteerd. Onze eerste jaren waren wat hobbelig, onder meer door de financiële crisis. Onder onze voorzitter, professor Koen Schoors, hebben we een nieuwe strategie uitgetekend en zijn we heel sterk gegroeid. Dat komt omdat we veel ondernemers zien opstaan die sociaal en circulair ondernemen combineren. We hebben 48 investeringen in portefeuille, goed voor 5 miljoen euro.”

Hoe kunnen beleggers investeren? Wat zijn het rendement en de risico’s?

MATTHIJS. “Je kunt aandelen kopen tegen de boekwaarde. Volgens de jongste berekening bedraagt die 432,52 euro per aandeel. Beleggers moeten minstens vijf aandelen kopen. Wij gaan voor een rendement van 2 procent. Wij verstrekken wel risicokapitaal. Dat betekent dat een aantal projecten het niet zal halen. Dat is eigen aan onze business. Maar ondertussen hebben we zoveel klanten dat hun aflossingen een verlies kunnen compenseren.

“Belangrijk is ook dat drie kwart van onze portefeuille bestaat uit achtergestelde kredieten die gewaarborgd zijn door de Vlaamse participatiemaatschappij PMV. Dat maakt ons vrij defensief voor het soort fonds dat we zijn. Bovendien krijgen we een werkingssubsidie van de Vlaamse overheid. Geld dat je bij ons investeert, gaat dus niet naar het beheer van het fonds.”

Waar dient het opgehaalde geld voor?

MATTHIJS. “JuuNoo bijvoorbeeld maakt tussenwanden voor kantoorgebouwen. Wereldwijd belanden voor 300 miljard euro wanden na eenmalig gebruik bij het afval. De wanden van JuuNoo kun je hergebruiken of teruggeven. Ze werken samen met bedrijven in de sociale economie.”

De auteur is medeoprichter van Duurzaam Beleggen Academy