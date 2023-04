Helft Belgische werknemers heeft geen probleem met inkijk in loonbrief

Het Europees Parlement heeft een nieuwe wet goedgekeurd die bedrijven verplicht tot meer openheid over het loonpakket. De hr-dienstenleverancier SD Worx vroeg de werknemers of ze zitten te wachten op loontransparantie.

Trends berichtte al dat de Belgische bedrijven “niet zo happig” zijn om in alle openheid en transparantie te communiceren over de lonen. Europa wil dat werkgevers daarover meer informatie verstrekken, zodat werknemers lonen beter kunnen vergelijken en een eventuele loonkloof ook meer zichtbaar wordt. In België weet ruim 41 procent van de werknemers niet wat de collega’s verdienen, leert een rondvraag van SD Worx bij 16.000 werknemers in zestien landen. Enkel in Zwitserland is de onwetendheid nog groter.

Volgens Virginie Verschooris van SD Worx is er duidelijk nog geen "praatcultuur" over lonen in België en is er nog "werk aan de winkel". Nochtans heeft bijna de helft van de Belgische werknemers er geen problemen mee om open te communiceren over het loonpakket. Volgens Virginie Verschooris is er vooral bij werknemers jonger dan 35 jaar vraag naar duidelijke en transparante communicatie over de lonen.

Om klaar te zijn voor de nieuwe Europese wetgeving moeten bedrijven "een onderbouwd en uitgewerkt loonbeleid uitbouwen, met garanties op interne en externe billijkheid", voegt de specialist van SD Worx nog toe. In België zegt 54,3 procent van de bedrijven dat ze transparant communiceren over het loonbeleid en de loonpakketten. Dat is meer dan het gemiddelde in Europa (50,3%).

Voor bedrijven houdt de loontransparantie risico's in. Zullen werknemers die minder verdienen dan hun collega's nog tevreden zijn? Mogelijk wordt het moeilijker om te onderhandelen over loon bij sollicitaties. Als lonen vergelijken gemakkelijker wordt, zullen werknemers met fel begeerde kennis of vaardigheden ook gemakkelijker kunnen overstappen naar een concurrent die beter betaalt.

Lees ook: