Wanneer kunt u met pensioen? Hier vindt u het antwoord op deze en andere pensioenvragen

Sinds kort is het mogelijk om via Mypension.be uw wettelijk pensioen aan te vragen. Daarmee zijn de mogelijkheden van het overheidsplatform opnieuw uitgebreid. We zetten voor u alle nuttige websites en onlinetools voor uw pensioen op een rij.

Mypension.be is een initiatief van de federale overheid, dat u te allen tijde toegang verschaft tot uw persoonlijke pensioendossier. Inloggen doet u door middel van een kaartlezer en uw eID, of via de Itsme-app op uw smartphone of tablet. Mypension.be bevat twee hoofdrubrieken: ‘Mijn wettelijk pensioen’ en ‘Mijn aanvullend pensioen’.

Onder ‘Mijn wettelijk pensioen’ toont de subcategorie ‘Mijn overzicht’ uw vroegste pensioendatum, uw wettelijke pensioendatum en welke bedragen u daarvoor mag verwachten. ‘Mijn pensioenloopbaan’ gaat dieper in op uw loopbaangegevens die van belang zijn voor de opbouw van het wettelijk pensioen als werknemer, zelfstandige en ambtenaar.

Simulaties uitvoeren

De subrubriek ‘Mijn pensioen plannen’ biedt u de mogelijkheid simulaties te maken, bijvoorbeeld voor een wijziging in uw statuut (zoals de overstap van werknemer naar zelfstandige), een aanpassing van uw loon, minder of meer werken, een andere pensioendatum kiezen enzovoort. De module leidt u vlot door de stappen, is up-to-date en houdt rekening met de huidige wetgeving.

Hebt u in het verleden een diploma hoger onderwijs behaald, dan kunt u uw studieperiode laten meetellen voor de berekening van uw pensioenbedrag. U beoogt zo een hoger wettelijk pensioen, maar weet dat u voor elk afgekocht studiejaar een bedrag moet betalen. Die regularisatie is dan ook niet voor iedereen interessant. Daarover schreven we eerder al.

Op Koopuwstudiejaren.be, een deelwebsite van de Federale Pensioendienst, vindt u alle details over de huidige regeling, inclusief de voorwaarden en de bedragen. Ook de rubriek ‘Mijn studiejaren kopen’ van Mypension.be beantwoordt enkele concrete vragen. En via ‘Mijn pensioen plannen’ kunt u simuleren welke impact zo’n afkoop heeft op uw pensioenbedrag. Zo weet u meteen of die optie interessant is voor u.

Aanvullend pensioen

De tweede hoofdrubriek van Mypension.be, ‘Mijn aanvullend pensioen’, verzamelt alle gegevens rond uw reeds opgebouwde extralegaal pensioen in het kader van uw loopbaan (de tweede pensioenpijler). Ofwel via de groepsverzekering en het VAPW voor werknemers, ofwel via het VAPZ, de IPT of de POZ voor zelfstandigen.

Hebt u meerdere aanvullende pensioenrechten opgebouwd tijdens verschillende jobs, dan kunt u doorklikken naar de afzonderlijke onderdelen daarvan. Per pensioenplan ziet u naast de pensioenreserve ook de bedragen die u kunt verwachten wanneer u met pensioen gaat. Al die gegevens zijn dezelfde als diegene die u aantreft op de jaarlijkse pensioenfiches die u van uw verzekeraar of van het pensioenfonds ontvangt (of terugvindt op zijn website).

Pensioenhervorming

U weet wellicht dat onze pensioenen sinds begin 2021 onderhevig zijn aan allerlei hervormingen. Een actueel overzicht daarvan vindt u op de website Pensioenhervorming.be. U komt er ook te weten welke (nog niet goedgekeurde) voorstellen op de planning staan, zoals nieuwe toegangsvoorwaarden voor het gewaarborgde minimumpensioen, soepelere voorwaarden inzake deeltijds werk en de herintroductie van de pensioenbonus op 1 januari 2024.

Zodra die pensioenbonus een feit is, zou het volgens de Federale Pensioendienst overigens mogelijk moeten zijn via MyPension.be onlinesimulaties daarvoor uit te voeren.

Pensioen aanvragen

Werknemers en zelfstandigen die op de wettelijke pensioenleeftijd op rust willen, hoeven daarvoor in principe geen aanvraag in te dienen. De Federale Pensioendienst of het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen starten automatisch het onderzoek van hun pensioenrechten en doen het nodige. Het rustpensioen van ambtenaren wordt niet automatisch toegekend: zij dienen zelf een aanvraag in te dienen. Dat kan ten vroegste twaalf maanden vóór de officiële ingangsdatum.

Wilt u graag vervroegd met pensioen? Dan moet u zelf een aanvraag indienen. Ook een overlevingspensioen, een overgangsuitkering of een IGO (inkomensgarantie voor ouderen) moet, naargelang de specifieke situatie, mogelijk eigenhandig aangevraagd worden. Ter info: op Wezijnervoorjou.be vindt u meer informatie over het overlevingspensioen en de overgangsuitkering.

In het verleden konden werknemers, zelfstandigen en ambtenaren hun aanvraag online indienen via de website Pensioenaanvraag.be. Onlangs werd die geïntegreerd in Mypension.be. Wanneer u daar in de hoofdrubriek ‘Mijn wettelijk pensioen’ op ‘Mijn pensioen aanvragen’ klikt, worden alle mogelijkheden op maat van uw profiel netjes opgesomd. Via de knop ‘Start mijn aanvraag’ zet u de procedure in gang.

Federale Pensioendienst

Ook de website van de Federale Pensioendienst is een nuttige informatiebron voor alles wat met pensioenen te maken heeft. De gegevens zijn onderverdeeld in overzichtelijke rubrieken.

De afdeling ‘Pensioenbedrag’ beantwoordt vragen over de berekening van het wettelijke pensioen van zowel werknemers, ambtenaren als zelfstandigen, rond bijverdienen en andere inkomsten, rond vakantiegeld en rond de impact van de gezinssituatie. De rubriek ‘Pensioenleeftijd’ gaat dieper in op wanneer u met pensioen kunt, en wat het vervroegd pensioen precies inhoudt.

In de afdeling ‘Loopbaan’ komt u meer te weten over de invloed van bijvoorbeeld deeltijds werken, tijdskrediet en een loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof, ziekte en werkloosheid op uw pensioen. De impact van een eventuele tewerkstelling in het buitenland wordt er eveneens uit de doeken gedaan. Maar er is ook een aparte categorie ‘Buitenland’, die thema’s daarrond nog uitgebreider behandelt.

Naast een afdeling over de ‘Attesten’ (inclusief fiscale fiches) is er een rubriek die focust op het overlijden van de pensioengerechtigde. Daar vindt u antwoorden op vragen als wat te doen bij overlijden en waarop u recht hebt bij een overlijden. Het geheel wordt aangevuld met een ‘Kenniscentrum’ met publicaties, formulieren, statistieken en wetgeving.

Fediplus

Ook op de website van Fediplus vindt u informatie over zowat alles wat met pensioenen te maken heeft. De organisatie begeleidt tegen betaling al meer dan dertig jaar werknemers, zelfstandigen, ondernemingen, gemeenschappen en OCMW’s door het doolhof van wetgeving die daarbij komt kijken.

De rubriek ‘Pensioen voorbereiden’ geeft informatie in afzonderlijke categorieën voor werknemers, zelfstandigen, ambtenaren en mensen met een gemengde loopbaan. Daarin treft u subrubrieken aan rond thema’s als de wettelijke pensioenleeftijd, het vervroegd pensioen en allerlei stelsels.

In de afdeling ‘Pensioen beleven’ komt u meer te weten over de inkomensgarantie voor ouderen en de gevolgen van een wijziging van de gezinssituatie (overlijden, feitelijke scheiding en echtscheiding – telkens voor de verschillende statuten).

Ombudsdienst

Hebt u problemen met uw pensioen? Dien dan eerst uw klacht in bij de Federale Pensioendienst. Brengt dat geen soelaas, ga dan te rade bij de Ombudsdienst Pensioenen. Op de website leest u onder meer hoe u daar als werknemer, zelfstandige of ambtenaar een klacht kunt indienen, en waarover die (niet) mag gaan. U komt er ook alles te weten over de procedures, en u vindt er cases uit de praktijk.