‘Laat burgers mee participeren in windmolens’

Verschillende organisaties vragen de Vlaamse regering om burgerparticipatie in windenergieprojecten te verankeren. De burgerenergiecoöperaties zijn bezorgd dat er enkel nog kruimels overblijven, als de beste locaties voor windmolens verpatst worden aan bedrijven die op winst uit zijn.

Naar aanleiding van Global Wind Day op 15 juni hebben REScoop Vlaanderen, Bond Beter Leefmilieu en Reset.Vlaanderen een verzoekschrift overhandigd aan de Vlaamse regering. Ze vragen om, net als in Nederland, in een decreet te verankeren dat burgers het recht hebben om tot 50 procent te participeren in windprojecten op het land.

In Nederland is sinds 2019 een participatieplan op maat van de lokale gemeenschap een voorwaarde voor een vergunningsaanvraag. “Het geeft tevens invulling aan artikel 343 van het burgerlijk wetboek dat elke burger gelijk gebruiksrecht toekent van commons zoals wind en zon. De federale overheid past dit toe op offshore wind in de nieuwe tender voor de Princes Elisabethzone. We verzoeken de Vlaamse bewindvoerders hetzelfde te doen voor onshore wind en zon”, klinkt het in het verzoekschrift. De locaties zijn schaars en worden geclaimd door commerciële ontwikkelaars, waardoor wind en zon – in strijd met het burgerlijk wetboek en Europese richtlijnen – geprivatiseerd worden, vinden de verzoekers.

De verzoekers verwijzen voor de hoogdringendheid naar de energiecrisis. De burgerenergiecoöperaties of REScoops delen de geproduceerde elektriciteit collectief tegen de kostprijs plus een marge. “Een coöperatief aandeel van 250 euro geeft levenslang toegang tot betaalbare burgerenergie. Eenmalige energiecheques van 200 euro verlagen eventjes de energiefactuur met ernstige gevolgen voor de begroting. Ongeveer 2 procent van het cliënteel staat in voor zijn eigen burgerenergie, wat in het crisisjaar 2022 een economisch voordeel van circa 550 euro op de huishoudelijke energiefactuur opleverde.”

