Beleggen in 2024: De kansen en de risico’s van Belgisch beursgenoteerd vastgoed

2022 was een verschrikkelijk jaar voor beursgenoteerd vastgoed, maar 2023 was niet veel beter. Is het einde van de verschrikking in zicht of ligt meer van hetzelfde voor de boeg?

De Belg heeft niet alleen een baksteen in haar of zijn maag, maar belegt ook met een baksteen in de maag. Vastgoedaandelen zijn een van de populairste beurssegmenten op de Belgische beurs.

Maar de vastgoedsector staat onder druk. Sommige CEO’s van beursgenoteerde bouwondernemingen spreken zelfs van een vastgoedcrisis. Maar daar zijn – zoals u hier kunt lezen – veel nuances en bedenkingen bij te maken.

Het totale rendement (het koersverloop plus de dividenduitkeringen) van de Belgische gereglementeerde vastgoedvennootschappen (gvv’s) geven, zoals de grafiek hieronder toont, een gemengd beeld.

Andere belangrijke parameters, zoals het dividendrendement, de schuldgraad en de nettoactiefwaarde tegenover de koers, voegen dan weer andere dimensies toe aan het totaalplaatje.

Daarnaast kampt elk gvv-segment – retail, zorg, logistiek, kantoren en residentieel – met zijn eigen uitdagingen.

Wat de toekomst voor de gvv’s brengt, hoe ze momenteel noteren tegenover hun onderliggende waarde, hoe de gestegen rente op hen inhakt en welke risico’s en kansen er zijn, leest u in het artikel hieronder. Dat komt uit de jaarlijkse Trends-beleggingsgids Beleggen in 2024.