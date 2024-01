Trade Republic: ’Banken willen alleen nog de allergrootste vermogens bedienen’

Trade Republic heeft nu een volwaardige banklicentie én een pan-Europees platform. Het komende jaar wil de bank dat platform aanpassen aan de lokale markten.

“De gemiddelde leeftijd van onze gebruikers is 30 jaar en maar liefst 80 procent van onze gebruikers is niet eens 30 jaar oud”, zegt Matthias Baccino, die bij Trade Republic verantwoordelijk is voor Frankrijk en de Benelux. “Generatie Z maakt zich grote zorgen over de toekomst. Of het nu gaat om het klimaat of het wettelijk pensioen, ze zijn bezorgd.”

“De klassieke banken willen alleen nog de allergrootste vermogens bedienen”, zegt Baccino. “De banken geloven niet dat ze winst kunnen maken met beleggingsoplossingen voor studenten of mensen uit de middenklasse. Wij vinden dat de bank voor de klanten moet werken en dat het niet gaat om de winstgroei van de bank. Wij maken daar echt een statement van.”

Vervolgens wappert hij met een bankkaart die een spiegel lijkt. “Bij de klassieke banken staat er reclame voor de bank op die kaart. Bij ons kijken de klanten naar zichzelf als ze naar hun bankkaart kijken. Het draait tenslotte om hen.” Het is een leuke gimmick, die tegelijk duidelijk maakt dat Trade Republic zich sterk wil afzetten tegen het establishment van de financiële sector.

Voor de klassieke banken heeft Baccino geen goed woord over. “Ik zou elders meer kunnen verdienen en minder hard hoeven te werken, maar ik wil dat mijn werk betekenis heeft.” Hij werkte eerder bij de grootste bank van Frankrijk, BNP Paribas, en bij de uitdager Binck (nu Saxo). Hij weet dus wel waarover hij praat, al spreekt hij natuurlijk voor eigen winkel.

Duizenden Belgische ­klanten

Trade Republic was de voorbije maanden niet uit het nieuws weg te denken. In november kondigde de broker aan dat klanten op het platform voortaan stukjes van obligaties kunnen kopen, met bedragen vanaf 1 euro – een primeur in Europa. In december kon Trade Republic uitpakken met een volwaardige banklicentie. “Wij zijn daar niet naar Cyprus of Malta voor gegaan. We voldoen aan alle voorwaarden van de Duitse toezichthouder BaFin en de Europese Centrale Bank”, zegt Baccino.

In januari blies Trade Republic vijf kaarsjes uit. De groep kondigde ook aan dat ze in het boekjaar 2023 voor het eerst winst kan voorleggen. “Wij zijn vandaag de grootste beursmakelaar van Europa, met 4 miljoen klanten, die 35 miljard euro hebben belegd. In België hebben we verschillende duizenden klanten met meer dan 100 miljoen euro aan beleggingen”, stelt Baccino.

Nochtans zijn er nog behoorlijk wat hindernissen voor de Belgische beleggers. Zo moeten die zelf de taks op beursverrichtingen (TOB) aangeven. “We maken een mooi overzicht van die belasting en geven de klanten een handleiding hoe ze dat moeten doen. Dat is letterlijk vijf minuten werk”, stelt Baccino. “We zijn even toegewijd aan de Belgische markt als aan de zestien andere landen waar we actief zijn. We wilden eerst een platform hebben voor alle Europeanen, en nu willen we werken aan een platform dat meer aangepast is aan de lokale markt. In 2024 zullen we de beurstaks beginnen in te houden en door te storten aan de Belgische fiscus.”

Het geld komt ook terecht op een buitenlandse rekening, die bij het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank en in de belastingaangifte vermeld moet worden. “Dat is ook weer vijf minuten werk”, lacht Baccino. We weten uit de prioriteitenlijst van de Belgische fiscus dat buitenlandse rekeningen meer onder de loep liggen dan Belgische rekeningen. Ook op dat gebied belooft Bacinno beterschap. Het is wel degelijk de bedoeling dat Trade Republic de Belgische klanten binnen afzienbare tijd met Belgische rekeningen zal bedienen.

Zelf beleggen

Hoe komt het dat Trade Republic als enige financiële instelling gefractioneerd beleggen in obligaties kan aanbieden? “Omdat geen enkele andere bank erin gelooft. Het is ook tekenend voor het onvermogen van banken om digitale producten voor een jong publiek te ontwikkelen. De jonge mensen van vandaag zijn de rijke mensen van morgen. Wij geven om mensen. We vinden dat iedereen het recht heeft vermogen op te bouwen en geven steun aan wie dat het meest nodig hebben.”

“We hebben jarenlang gebouwd aan een structuur die voldoet aan de Duitse wetgeving en met goedkeuring van de Duitse toezichthouder”, legt Baccino uit. “Beleggers sparen stukjes van obligaties op een soort gemeenschappelijke rekening bij de bewaarbank HSBC. Zodra beleggers een volledige obligatie hebben gespaard, wordt die overgeschreven op hun individuele rekening. We werken niet met derivaten en er is dus geen tegenpartijrisico.”

Trade Republic doet wel meer zaken die andere banken niet doen. “Je kunt 4 procent rente verdienen op cash.” Hoewel de klanten die inkomsten wel nog moeten aangeven via hun belastingaangifte en er 30 procent belasting op moeten betalen, blijft dat een mooie rente. Het tarief geldt op bedragen tot 50.000 euro. “Je kunt ook een save back krijgen op 1 procent van je totale uitgaven met onze bankkaart en je kunt bij elke uitgave het bedrag naar boven laten afronden. Dat wisselgeld beleg je dan in ETF’s of beursgenoteerde passieve fondsen. Waarom enkel passieve fondsen? Omdat het nut van actief beheerde fondsen, met markt­timing en stockpicking, de grootste leugen van de financiële sector is. De beste manier om te beleggen is gewoon automatisch, elke dag of periodiek, via democratische spaarplannen. 90 procent van de actief beheerde fondsen doet het slechter dan de markt.”

Voor Baccino maakt de financiële sector mensen tot 40 jaar wijs dat ze zelf niet kunnen beleggen. “Mensen kunnen wél zelf beleggen. Als bank moet je gewoon goed uitleggen hoe ze dat het best doen. Wij promoten EFT’s in onze spaarplannen, omdat er lage kosten aan verbonden zijn en omdat we beleggen zo kunnen democratiseren. Voor mij zijn vermogensbeheerders met actief beheerde beleggingsfondsen the walking dead.”