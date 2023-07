Keurmerk Towards Sustainability: ‘De meeste beheerders doen er alles aan om het label te houden’

Het Towards Sustainability-label, een keurmerk voor duurzame beleggingsfondsen, is in 2019 ontstaan. Om de twee jaar worden de criteria om het label te verdienen strenger. Een eerste herziening vond plaats in 2021, een tweede is net afgerond. Tom Van den Berghe, directeur van het labellingagentschap, legt uit wat er verandert vanaf 1 januari 2024.

Beleggers kunnen op uw website filteren op criteria als de blootstelling aan fossiele brandstoffen. Er zijn ruim 200 beleggingsproducten met het label, die meer dan 20 procent blootstelling aan de sector hebben.

TOM VAN DEN BERGHE. “Het is niet zo dat die producten meer dan 20 procent in olie- en gasbedrijven beleggen. Een groot deel van de energiebedrijven baat nog gascentrales uit. De gemiddelde blootstelling van de gelabelde fondsen is 3 procent, tegenover 7 procent bij traditionele fondsen.

“De sector van de fossiele brandstoffen wordt ook na de herziening niet volledig uitgesloten. We willen de transitie aanmoedigen. Bedrijven die hun activiteiten in fossiele brandstoffen uitbreiden door nieuwe olie- of gasvelden te exploreren of nieuwe steenkoolfabrieken te bouwen worden vanaf 2024 wel uitgesloten, waardoor de meeste traditionele energiebedrijven niet meer in de portefeuilles kunnen zitten.”

Welke criteria zijn verder nog strenger geworden?

VAN DEN BERGHE. “De minimumcriteria rond koolstofintensiteit en genderdiversiteit waar alle producten aan moeten voldoen, worden stapsgewijs strenger. De lat wordt ook hoger gelegd voor wat betreft het stemmen op algemene vergaderingen en het aangaan van de dialoog met bedrijven. De beheerders van beleggingsproducten moeten elk jaar verslag uitbrengen over hun aandeelhoudersengagement: aan welke thema’s hebben ze gewerkt, met welke bedrijven? Zonder verslag kunnen ze het label niet houden.

“De normen zijn ook strenger voor een aantal beleggingsstrategieën. Fondsen zullen enkel nog ‘impact’ kunnen claimen als die impact ook effectief meetbaar is op het terrein. Fondsen die claimen dat ze enkel de meest duurzame bedrijven uit een sector selecteren moeten hun beleggingsuniversum met minstens 25 procent inkrimpen. Voor andere labels is er geen minimum of een lager minimum.”

Zijn er ook versoepelingen?

VAN DEN BERGHE. “We hebben de criteria voor overheidsobligaties uit de opkomende landen aangepast. We gebruiken voor alle landen de World Wide Governance Indicators van de Wereldbank om in te schatten in welke mate overheidsregimes de vrije meningsuiting en de rechtstaat respecteren, enzovoort. Voor rijke landen leggen we daar nog een laag bovenop, maar als we dezelfde normen voor deugdelijk bestuur opleggen aan de opkomende landen dan moeten we die quasi allemaal uitsluiten. We kunnen groeilanden niet zomaar op dezelfde manier evalueren als rijke landen.”

Er zijn 792 spaar- en beleggingsproducten met het label, maar slechts twee banken hebben het label voor spaarrekeningen gevraagd en gekregen: vdk en Triodos. Hoe komt dat?

VAN DEN BERGHE. “De structuur van een spaarboekje maakt het moeilijk om het beheer van de middelen in lijn te brengen met alle criteria van het label. Spaarboekjes staan op de balans van de bank, beleggingsfondsen bijvoorbeeld niet. Dat geld staat apart en wordt apart beheerd. Het is gemakkelijker om voor een afgebakende pool van geld het beheer in lijn te brengen met de duurzaamheidscriteria. Vandaag hebben vooral beleggingsfondsen het label, en tak23-levensverzekeringen met onderliggend diezelfde beleggingsfondsen. Maar we zien dat het aantal tak21-levensverzekeringen en het aantal beursgenoteerde indexfondsen (ETF’s) met het label toeneemt.”

Hoe controleert u of beleggingsproducten voldoen aan alle criteria?

VAN DEN BERGHE. “Een aantal criteria kan op voorhand gecontroleerd worden en een aantal criteria kunnen we pas achteraf controleren. De inhoud van de beleggingsportefeuilles worden doorheen heel het jaar continu gemonitord. Als er iets vreemd is, dan gaan we met de beheerders praten. De meeste beheerders zijn heel toegewijd en zullen er alles aan doen om het label te houden.”