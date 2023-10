Gastromeals helpt mensen met dysfagie: ‘Ons brood maakt mensen gelukkig’

Mensen die moeilijk kunnen slikken een gezonde en lekkere maaltijd aanbieden, dat is de missie van Gastromeals. “Elke euro die je in voeding investeert, verdien je dubbel en dik terug.”

Vierhonderdduizend mensen in de Benelux kampen met dysfagie – problemen met slikken en kauwen. “En toch blijft dat wat onder de radar. Eten is een sociaal gegeven. Als je er problemen mee hebt, ga die momenten vermijden”, legt Beni van Dam uit. De medeoprichter van Gastromeals heeft een verleden als voedingsconsulent in de zorg bij Unilever. Samen met zijn partner, een Nederlandse chef met een specialisatie in zorgkeukens, ontwikkelde hij lepelbrood. “Het lijkt een dessert, maar het smaakt echt naar brood. Er zit zelfs wat textuur in.”

Op welke manier hebt u impact?

BENI VAN DAM. “Enerzijds maakt ons lepelbrood mensen gelukkig. Eindelijk weer eens een boterham kunnen eten! Zeker voor oudere mensen is eten vaak een opdracht. Anderzijds nemen mensen zo weer meer voedingsstoffen in. In de eerste zorginstelling waar we zijn gestart zijn, merkten we dat mensen echt meer eten. Zo verkleint de kans op ondervoeding. Zelfs wonden genezen sneller als je beter eet.”

Hoe meet u die impact?

VAN DAM. “Vooral aan het aantal gebruikers. We willen zo veel mogelijk mensen met dysfagie bereiken, via de thuiszorg of zorginstellingen. Er is nog te weinig aandacht voor voeding in de zorg. Nochtans verdien je elke euro die je in voeding investeert, dubbel en dik terug. Denk maar aan de complicaties die je vermijdt, en die op hun beurt een langer herstel en meer zorg nodig maken. Daarnaast kijken we naar andere indicatoren die op ondervoeding wijzen, zoals het gewicht. We plannen ook meer onderzoek om de gelukstoestand van mensen te meten.”

Hoeveel impact hebt u tot nu gehad?

VAN DAM. “We hebben Gastromeals gelanceerd op Valentijn dit jaar. Ondertussen is ons product te krijgen in een aantal zorginstellingen, woon-zorgcentra en ziekenhuizen. We zitten ook in het aanbod van een aantal grote spelers die aan de zorg leveren en er lopen gesprekken met maaltijdleveranciers. Het is niet makkelijk voor die groep producten te ontwikkelen.”

Hoe kunnen beleggers investeren? Wat is het rendement en welke zijn de risico’s?

VAN DAM. “We zijn bezig een coöperatie op te richten. Iedereen zal aandelen kunnen kopen vanaf 250 euro. We kiezen voor een cooperatie, omdat winst een middel is en geen doel op zich. Je moet dus niet instappen voor het hoogste rendement. De opbrengst moet op termijn gelijke tred houden met de rente op een spaarrekening in België en Nederland. We verwachten snel break-even te draaien. Het grootste risico is dat de inkomsten de kosten niet volgen, maar we hebben een goed plan. De zorg is geen makkelijke markt om binnen te raken, maar zodra je er voet aan de grond hebt, blijven ze je lang trouw. De vergrijzing zorgt bovendien voor een sterke groei.”

Waar dient het opgehaalde geld voor?

VAN DAM. “In een volgende fase moeten we automatiseren. Nu maken we nog alle brood met de hand. We doen ook veel onderzoek, onder meer naar nieuwe producten, zoals kaas en spek met eieren. Zo willen we ons aanbod uitbreiden. De kers op de taart zou zijn als we ook warme maaltijden kunnen leveren.”