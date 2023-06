Belfius: ‘ChatGPT zal de private bankier nooit vervangen’

Zo’n tien jaar geleden begon de opkomst van geautomatiseerd vermogensbeheer met computeralgoritmes, wat tot de vraag leidde of robots ooit private bankiers zouden vervangen. Met de opkomst van ChatGPT stelt die vraag zich opnieuw. “Menselijk contact blijft ontzettend belangrijk”, klinkt het bij Belfius.

Zowel Isabelle Verhulst als Olivier Goerens werkt al meer dan tien jaar bij Belfius. Zij stuurt als hoofd vermogensanalyse en -planning een team van vermogens- en financiële planners aan. Hij is marketing- en verkoopdirecteur. Beiden zijn goed geplaatst om de trends op de markt van private banking te duiden.

Welke positie neemt Belfius in op de markt voor private banking?

ISABELLE VERHULST. “We richten ons op twee soorten klanten. Aan de ene kant bedienen we private banking-klanten met een vermogen van meer dan een half miljoen euro. Aan de andere kant hebben we ook wealth management-klanten met een vermogen van minstens 2,5 miljoen euro. We hebben iets meer dan 160.000 klanten in die twee categorieën.”

OLIVIER GOERENS. “We hebben meer dan 52 miljard euro aan vermogen onder beheer, voor de twee doelgroepen. Bijna de helft van onze klanten zijn ondernemers, wat betekent dat ze naast hun privévermogen ook een bedrijf bezitten.”

Wat onderscheidt u van de anderen?

GOERENS. “Vermogensbeheer bouwt voort op de sterke punten van de bank-verzekeraar Belfius. We staan dicht bij onze klanten en de lokale realiteit. We kunnen een complete service bieden met kredieten, verzekeringen, begeleiding bij bedrijfsoverdrachten, enzovoort. We hebben expertise in vermogensbeheer met Belfius Investment Partners, maar we bieden klanten ook toegang tot beheerders zoals Candriam, BlackRock en JPMorgan.

“We staan ook digitaal sterk. Via een app hebben de klanten rechtstreeks toegang tot onze visie op de markten en onze beleggingsovertuigingen. Elke maand vertellen we hen hoe de beursindexen hebben gepresteerd, welke gebeurtenissen de prestaties van hun beleggingsportefeuille hebben beïnvloed, enzovoort.”

VERHULST. “Daarnaast zou ik zeggen dat onze ‘liefde’ voor de klant ons onderscheidt van de concurrentie. Naar hen luisteren, hen begrijpen en hun behoeften aanvoelen: dat is onze obsessie. Het is de klant die ons inspireert, niet andersom. We proberen het beste van twee werelden te bieden als het gaat om de interactie met klanten. Technologische ontwikkelingen blijven en we kunnen ze niet negeren. Tegelijkertijd blijft menselijk contact met de klant ontzettend belangrijk. Daarom investeren we in het openen van kantoren voor private banking over het hele land: van Aarlen tot Kortrijk, via Knokke en Nijvel, enzovoort.

GOERENS. “Het openen van fysieke contactpunten is een van onze vier ontwikkelingsdomeinen waarin we fors blijven investeren, naast ons productaanbod, onze teams van private bankers en onze digitale infrastructuur. Momenteel hebben we 23 kantoren voor private banking om klanten te ontvangen. Onze ambitie is om tegen 2025 60 privéhuizen te hebben.”

Zijn klanten op zoek naar cryptomunten?

GOERENS. “We zien dat jongeren geprikkeld worden. Maar het is een markt waarin ze nog lang niet alle risico’s onder de knie hebben. In die zin is de nieuwe Europese MiCA-regulering (Markets in Crypto Assets), die erop gericht is consumenten te beschermen, een goede zaak. Het versterkt ook onze rol in financiële educatie.”

VERHULST. “Cryptomunten zijn activa die geen deel uitmaken van een systeem voor vermogensbeheer dat een evenwichtig en goed begrepen risicobeheer vereist.”

Wat zijn de laatste trends in duurzame beleggingsproducten?

VERHULST. “We zien dat drie grote beleggingsthema’s aan belang winnen: klimaat, circulaire economie en schone mobiliteit. Steeds meer klanten schrijven ook in op groene obligaties, zoals die van Colruyt afgelopen februari. Het is een groeiende trend. Er is ook steeds meer vraag naar fondsen die bepaalde sectoren uitsluiten, zoals de oliesector. Aan de andere kant is alles wat te maken heeft met sociale impact nog relatief vertrouwelijk.”

GOERENS. “We houden ook rekening met hun verwachtingen, aangezien alle banken nu verplicht zijn de voorkeuren van hun klanten op het gebied van duurzaamheid vast te leggen bij het bepalen van een beleggingsprofiel. Sinds augustus 2022 moeten we met die voorkeuren rekening houden in onze beleggingsdiensten en adviezen. Daarnaast sluit het beleid van Belfius bepaalde beleggingscategorieën of sectoren uit.”

Gebruikt u al kunstmatige intelligentie in interne processen?

GOERENS. “We gebruiken een tool ontwikkeld door Alphasense om een voorselectie te maken van effecten en fondsen voor een portefeuille. We hebben ook een aantal projecten lopen om te zien hoe we kunstmatige intelligentie kunnen integreren in onze operationele processen om het leven van de klanten makkelijker te maken.”

Zullen private bankiers op een dag worden vervangen door robots?

VERHULST. “Nee, een robot of ChatGPT zal nooit het emotionele aspect van het werk kunnen vervangen.”

GOERENS. “Onze visie is om artificiële intelligentie naast de mensen te plaatsen, om extra hulp te bieden. ChatGPT zal dus nooit een private bankier bij Belfius vervangen.”

Hoe zit het met de vrouwelijke touch?

VERHULST. “Het is duidelijk dat dat ook een groeiende trend is. Toen ik in 2012 bij Belfius begon, was het beroep overwegend mannelijk. Vandaag is het beroep veel meer vervrouwelijkt. Onze teams bestaan voor de helft uit vrouwen. Dat is een weerspiegeling van veranderingen in de maatschappij en in het klantenbestand. Er zijn steeds meer vrouwelijke ondernemers of vrouwen die leidinggevende posities in bedrijven hebben bereikt. We doen er alles aan om die dynamiek te respecteren.”