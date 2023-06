België telt 2.400 miljonairs minder: zoveel geld verloren zij in één jaar tijd

Door het slechte beursjaar 2022 zijn er minder miljonairs in België. De overgebleven miljonairs zagen hun vermogen ook nog eens met 2,5 procent slinken. Het is een dieptepunt in de afgelopen tien jaar.

Het aantal miljonairs in België daalt. Dat blijkt uit het 27ste World Wealth Report, dat het adviesbureau Capgemini elk jaar uitgeeft op basis van een enquête bij meer dan 1.000 vermogensbeheerders en 6.000 klanten in 23 landen. Vorig jaar telde ons land 138.700 miljonairs, gemeten in dollar, tegenover 141.100 in 2021. Dat zijn er 2.400 minder, een daling van 1,7 procent.

De 138.700 Belgen met een financieel vermogen van minstens 1 miljoen dollar bezitten collectief ruim 353 miljard dollar, tegenover 362 miljard een jaar eerder. Dat betekent een daling van 2,5 procent. Het gemiddelde vermogen per persoon klokt af op 2,5 miljoen euro.

In het papieren magazine Trends van 15 juni staat een uitgebreid dossier over vermogensbeheer en private banking. De komende dagen brengen we ook online hoe AI de sector door elkaar schudt, hoe enkele spelers tegen de stroom in roeien met heel persoonlijk advies en hoe duurzaam het nieuwe normaal is. U vindt alle artikels de komende dagen hier.

Geopolitieke onzekerheid

Het aantal Belgische miljonairs is dan wel gedaald, maar de daling is minder groot dan de algemene trend wereldwijd. Volgens Capgemini is het aantal mensen met diepe zakken in 2022 mondiaal gedaald met 3,3 procent tot 21,7 miljoen, en de waarde van hun vermogen is met 3,6 procent gekrompen tot 83.000 miljard dollar. Dat is de scherpste daling in tien jaar. De geopolitieke en macro-economische onzekerheden zijn daar de belangrijkste oorzaak van.

“België is weliswaar niet het grootste slachtoffer van de geopolitieke context, maar de terugkeer van de inflatie en de renteverhogingen van de centrale banken hebben er ook een impact gehad op de aandelenmarkten en de grote vermogens”, zegt Martine Klutz, het hoofd van de afdeling financiële diensten bij Capgemini Invent in België. “Vorig jaar werd de sector van de private banking en het vermogensbeheer flink door elkaar geschud, ook bij ons. Dat miste zijn effect niet op de keuze tussen de activaklassen. Dat blijkt uit de sterke toename van beleggingen in cash of cashequivalenten, zoals geldmarktfondsen en termijnrekeningen. Die dienden als een toevluchtsoord voor de turbulentie, ten koste van aandelen en obligaties.”

9 miljard euro verloren de Belgische miljonairs in 2022.

Het vermogen daalde het sterkst in Noord-Amerika (-7,4%), gevolgd door Europa (-3,2%) en Azië (-2,7%). Daarentegen toonden Afrika, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten enige veerkracht. Die regio’s zagen hun vermogen in 2022 groeien, onder meer dankzij de sterke prestaties van de fossielebrandstoffensector. De prijzen schoten omhoog door de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland, merkt het rapport op.

Wat de nieuwe trends in portefeuillebeheer betreft, merkt Capgemini op dat ESG-beleggingen (milieu, maatschappij en goed bestuur) de wind in de zeilen blijven houden, ondanks de moeilijke economische context in 2022. Vermogende particulieren blijven belangstelling tonen voor die producten en meer dan 40 procent van de respondenten beschouwt ESG-beleggingen zelfs als een topprioriteit.

“Dat is een groeiende trend, ook in België”, merkt Martine Klutz op. “De spelers in de vermogensbeheersector willen echt wegen op de ecologische transitie. De prestaties en de traceerbaarheid van ESG-beleggingen worden almaar belangrijker voor klanten. Ze willen er zeker van zijn dat ze niet aan greenwashing doen”, benadrukt Martine Klutz.

Breder vangnet

Het rapport geeft ook aan dat het er nu voor private bankers op aankomt hun portefeuille van potentiële klanten te verbreden om de groei op lange termijn te bevorderen. Volgens Capgemini vormen welvarende klanten met een belegbaar vermogen tussen 250.000 en 1 miljoen euro – wat specialisten het mass affluent-segment noemen – een grote uitdaging voor vermogensbeheerders. Dat segment blijft groeien, zowel in omvang als in vermogen. Noord-Amerika (46%) en Azië (32%) tellen de meest vermogende particulieren, zowel in aantal als in termen van totaal vermogen.

In dat segment zit bijna 27.000 miljard dollar aan vermogen, of bijna 32 procent van al wat vermogende particulieren wereldwijd bezitten. En toch kijkt een groot deel van de banken en de vermogensbeheerders onvoldoende naar het potentieel van dat segment, of hebben ze er geen specifieke aanpak voor. “Dat segment van de welgestelde massa is enorm”, zegt Martine Klutz. “Het is twee keer zo groot als het miljonairssegment. Ook in België is het een doelgroep met een groot potentieel. Het is een enorme uitdaging voor de vermogensbeheerders om welgestelde klanten die niet tevreden zijn met de diensten die ze momenteel aangeboden krijgen, aan te trekken.”

2.400 miljonairs telde ons land vorig jaar minder tegenover 2021.

De overgrote meerderheid van die vermogende klanten (71%) zou graag vermogensbeheeradvies krijgen van haar bank. Om dat goed te kunnen doen, zullen private banken en vermogensbeheerders meer een beroep moeten doen op technologie, schrijft het Capgemini-rapport. Dat is nodig om de bedrijfskosten te optimaliseren en tegelijk de expertise te bieden waar die klanten naar op zoek zijn. “Dat is een van de belangrijkste lessen uit de resultaten van dit jaar. De vermogensbeheerders erkennen dat ze operationeel niet efficiënt genoeg zijn en dat hun bedrijfskosten nog te hoog zijn. Er wordt veel tijd besteed aan administratieve taken die geen waarde toevoegen aan commerciële activiteiten en klantenrelaties. Kunstmatige intelligentie, machinelearning en een beter gebruik van data zijn hulpmiddelen die de operationele efficiëntie aanzienlijk kunnen verbeteren en proactief oplossingen met toegevoegde waarde kunnen bieden aan klanten”, besluit Martine Klutz.