Aandelen wereldwijd leverden gemiddeld 18 procent op: waar viel in 2023 meer te rapen?

We weten dat elk van de Amerikaanse Magnificent Seven beleggers meer dan 50 procent winst opleverde in 2023. Maar beleggers konden ook elders ter wereld minstens evenveel rendement halen.

We gingen op zoek naar de beursindexen die beleggers het afgelopen jaar het meeste rendement opleverden. Omdat wij in de eurozone wonen en we onze betalingen in euro doen, willen we vooral weten wat aandelen ons opleverden in euro. Argentijnse aandelen bijvoorbeeld wonnen bijna 350 procent, maar omgerekend naar euro blijft er bottom line een verlies van 5 procent over. De Argentijnse peso was van alle wereldmunten diegene die het meeste terrein verloor ten opzichte van de euro.

Wisselkoersen kunnen bij beleggen voor rugwind zorgen. Dat was bijvoorbeeld het geval bij deze munten:

Roemenië, Cyprus en Polen staan bovenaan

Zowel Bulgarije als Roemenië treden in maart 2024 toe tot de Schengen-vrijhandelszone van de Europese Unie. Beleggers rekenen duidelijk op een boost voor de lokale economie, want de Roemeense beurs won het afgelopen jaar 58 procent en de Bulgaarse beurs 34 procent. Het leverde de Roemeense beurs een eerste plaats op in de rangschikking van de belangrijkste beursindexen ter wereld (naar rendement in euro).

De Cypriotische beurs wist de tweede stek te veroveren, met een gemiddeld rendement van de Cypriotische aandelen van 55 procent, dankzij het grote gewicht van de banksector. De banken wisten meer winst te maken het afgelopen jaar, dankzij de tien renteverhogingen op rij van de Europese Centrale Bank.

De Poolse beurs ten slotte profiteerde van de verkiezingsoverwinning van de partij van Donald Tusk, voormalig voorzitter van de Europese Raad, en de toezegging van 5 miljard euro uit het Europese herstelfonds. Het leverde de Poolse beurs de derde plek op het podium op, met een winst van 47 procent.

Let wel: het is geen goed idee als kleine belegger op exotische beurzen te gaan beleggen. U betaalt er mogelijk hoge transactiekosten voor. Het is ook niet bij elke broker mogelijk. Op de onderstaande kaart vindt u de grootste winnaars en verliezers van het beursjaar. Lees verder onder de kaart over de minder exotische beurzen waar u als particuliere belegger wel zonder problemen terecht kunt. Wie graag regio's wil bespelen, doet dat het best via trackers of ETF's.

Verenigde Staten, Europa, Japan en China

The Magnificent Seven oftewel de Amerikaanse technologiereuzen Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Tesla, Meta Platforms en Nvidia domineerden het beursjaar. Het leverde de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq een winst van om en bij 40 procent op in 2023. De bredere index S&P500 sloot het jaar 2023 ruim 20 procent hoger dan eind vorig jaar, ongeveer de helft van wat er bij de Nasdaq bij kwam. De klassiekere en meer industrieel getinte Dow Jones stokte op 10 procent winst.

De Europese beursbarometer EuroStoxx50 ging in 2023 ongeveer 20 procent hoger en moet daarmee niet onderdoen voor de S&P500. Als we de bredere graadmeter Stoxx600 erbij nemen, valt het rendement terug op ongeveer 13 procent. Een en ander heeft te maken met het fenomeen dat in 2023 vooral de grote en veel verhandelde aandelen in trek waren. We leggen hier uit hoe dat kwam en beantwoordden de vraag of 2024 een beter jaar zal zijn voor kleinere en minder liquide aandelen.

De Japanse beurs beleefde zijn beste jaar in een decennium en tikte een niveau aan dat sinds 1989 niet meer bereikt was. Van de winst van 27 procent in 2023 van de Nikkei 225 blijft er omgerekend naar euro nog 15 procent over. Een zwakke yen versterkte de concurrentiepositie van de Japanse bedrijven ten opzichte van buitenlandse concurrenten. De Amerikaanse beleggersgoeroe Warren Buffett zette in de zomer van 2023 ook zwaar in op het herstel van de Japanse beurs en in zijn zog trokken Japanse aandelen nog meer buitenlandse investeerders aan. De Japanse centrale bank moet de grote draai nog maken die de Amerikaanse en Europese centrale banken al hebben gemaakt, en het is dus afwachten wat een strakker monetair beleid in 2024 zal geven.

De Chinese beursindexen ten slotte zaten bij de tien slechtst presterende beursindexen ter wereld, gerekend in euro. De Chinese economie kon de hoge verwachtingen, na het lossen van de lockdowns, niet volledig inlossen. Ook de Chinese vastgoedcrisis was een blok aan het been van de Chinese beurzen.

