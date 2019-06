Voor elke klimaatactivist ter wereld is plastic een grote boosdoener. Markus Steilemann, de CEO van het kunststoffenconcern Covestro, probeert plastic uit het verdomhoekje te halen.

Markus Steilemann heeft sinds zijn aantreden als CEO van Covestro een jaar geleden al stevig zijn stempel gedrukt op de wereldleider in de kunststoffen polyurethaan en polycarbonaat en in coatings en kleefstoffen. Covestro, dat tot midden 2015 Bayer MaterialScience heette, moet van Steilemann flink afslanken. 900 van de 16.800 banen worden geschrapt en de beoogde maatregelen moeten tegen 2021 een kostenbesparing van 350 miljoen euro per jaar opleveren. Maar Steilemann, die 200 dagen per jaar onderweg is, trekt ook de portemonnee open. In Texas wordt 1,5 miljard euro geïnvesteerd, nadat Covestro eerder heeft aangekondigd in Antwerpen 300 miljoen te investeren in een fabriek voor aniline. Dat is een basiselement voor polyurethaan waarvan onder meer isolatiematerialen en matrassen worden gemaakt.

