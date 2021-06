De vastgoedmarkt van Middelkerke-Westende heeft de wind in de zeilen. "Er is maar één probleem: er is te weinig aanbod."

"Veel vraag, een vlotte verkoop en stijgende prijzen." Zo vat Kenny Debouvry, vastgoedmakelaar bij Immo Francois de situatie op de vastgoedmarkt in Middelkerke samen. De cijfers van de notarissen bevestigen het positieve sentiment in de populaire badplaats. In de eerste drie maanden van dit jaar lag de verkoopactiviteit er 55,2 procent hoger dan in dezelfde periode in 2020. De mediaanprijs van appartementen in Middelkerke klom in het eerste kwartaal 3,4 procent hoger naar 195.500 euro. Op jaarbasis bedraagt de prijstoename 10 procent. Op de nieuwbouwmarkt is de prijstoename minder uitgesproken. Het studiebureau De Crombrugghe & Partners noteert voor Middelkerke-Westende een stijging van de vraagprijzen van 2,3 procent op jaarbasis tot een referentieprijs van 3300 euro per vierkante meter. Kenny Debouvry stelt vast dat bepaalde types vastgoed uitzonderlijk goed in de markt liggen. "In de eerste plaats appartementen met een terras en appartementen op de zeedijk, en ook wel vakantiewoningen met een tuintje. Er is één probleem: er is te weinig aanbod. Als we zulke panden in portefeuille krijgen, zijn ze meestal in een week verkocht. Studio's en appartementen zonder terras, dat is een heel ander verhaal. Panden waar nog veel werk aan is, verkopen ook moeilijker. De meeste kandidaat-kopers zien het niet zitten om heen en weer te rijden tussen het binnenland en de kust om te klussen. Als ze naar de kust afzakken, willen ze kunnen genieten." Frank Rouseré van ERA laPlage maakt een vergelijkbare analyse van de markt in Westende. "Er is enorm veel vraag, maar de portefeuilles van de makelaars zijn zo goed als leeg", zegt hij. Hij heeft het over een vastgoedcarrousel, waarbij iedereen probeert zijn vastgoedpositie te verbeteren. "Eigenaars van een studio maken de stap naar een eenslaapkamerappartement en de eenslaapkamerappartementen worden dan weer geruild voor appartementen met twee slaapkamers. Mensen willen hun geld niet op hun spaarrekening parkeren. Spaargeld lijkt vandaag wel iets vies te zijn." Ook in Westende zitten de prijzen van appartementen stevig in de lift. In de eerste drie maanden van dit jaar noteerden de notarissen er een prijsstijging van 11,5 procent. Op jaarbasis is de toename iets bescheidener: plus 6,2 procent. De mediaanprijs bedraagt nu 192.500 euro. Rouseré bevestigt dat er een stevige opwaartse druk op de prijzen zit. "Op de zeedijk hebben we onlangs een appartement in een gebouw uit de jaren negentig verkocht tegen een vierkantemeterprijs van 4140 euro. In 2019 hadden we in hetzelfde gebouw een identiek appartement verkocht. Dat haalde toen 3620 euro per vierkante meter. In ruim een jaar is de prijs dus met bijna 15 procent gestegen."