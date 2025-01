Derde Smartfin-groeifonds haalt 250 miljoen euro op

Het investeringsvehikel Smartfin van Jürgen Ingels heeft 250 miljoen euro opgehaald in het kader van een nieuw fonds. Het geld zal worden gebruikt om voornamelijk Vlaamse en Nederlandse groeibedrijven te ondersteunen.

“Het zijn uitdagende tijden om een fonds af te sluiten”, zegt ondernemer Jürgen Ingels. “Maar het is ons relatief snel gelukt. Mensen hebben duidelijk vertrouwen in ons derde groeifonds, dat we niet groter wilden maken dan 250 miljoen euro.”

Smartfin Capital III is het vijfde fonds van Smartfin, dat focust op B2B-techbedrijven. Het beheerde vermogen van de investeerder overschrijdt nu de 600 miljoen euro.

Een belangrijke mijlpaal is de instap van het Europese Investeringsfonds (EIF), dat meer en grotere Europese fondsen wil zien. “De Europese Investeringsbank stelt strenge eisen voor haar investeringen, onder meer rond corporate governance en duurzaamheidsdoelstellingen”, zegt Ingels. “Zodra ze in een fonds is gestapt, is dat een soort garantielabel tegenover andere institutionele investeerders. Dat zal het ons in de toekomst nog gemakkelijker maken om geld op te halen voor een nieuw fonds.”

De instap gebeurt via het Escalar-programma. Concreet gebeurt dat door het EIF dat zowel een minimale als een maximale return op zijn investering vastlegt. Als het fonds uitermate goed presteert, wordt wat bovenop die maximale return wordt behaald, uitgekeerd onder de overige aandeelhouders. “Het is een booster op het rendement voor andere aandeelhouders”, legt Ingels uit.

Groeibedrijven

Naast het EIF zijn ook lokale institutionele investeerders (PMV en Gimv) en zowel oude als nieuwe family offices in Capital III gestapt. Het derde groeifonds van Smartfin mikt op tien tot twaalf participaties in scale-ups met een omzet van 3 tot 5 miljoen euro. De investeringen zullen gemiddeld 20 miljoen euro bedragen, maar kunnen oplopen tot 40 miljoen euro met het oog op fusies en overnames.

Smartfin heeft de eerste twee investeringen met het nieuwe fonds al beet. Crazy Games is een platform voor gameontwikkelaars die geen tijd hebben voor de commercialisatie van hun spel. De software legt een link tussen spelers en advertenties, om bijvoorbeeld een gratis leven te krijgen in een game. De software van Emma ontzorgt dan weer grote kmo’s voor hun cloudinfrastructuur. Volgens Ingels komt daar binnenkort nog een derde bedrijf, uit de fintechsector, bij.

Smartfin investeerde al in succesvolle techbedrijven via zijn durffondsen Smartfin Ventures I & II en groeifondsen Smartfin Capital I & II. Onder meer het foodtechbedrijf Deliverect, het boekhoudplatform Silverfin, het fintechbedrijf UnifiedPost en het softwareplatform Bright Analytics kregen al een financiële injectie van de investeerder.

