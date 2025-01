Ruim 12.300 banen op de tocht door collectief ontslag in 2024

In 2024 werden 12.354 werknemers getroffen door een aankondiging van collectief ontslag, blijkt donderdag uit cijfers van de federale overheidsdienst Werk. Het is al van 2012 (16.707) geleden dat er meer banen bedreigd raken door aangekondigde herstructureringen (procedure Renault).

De 12.354 bedreigde banen situeren zich bij 103 bedrijven (‘technische bedrijfseenheden’) die een informatie- en raadplegingsprocedure opgestart hebben. Het gaat om 6.868 bedreigde banen in Vlaanderen, 4.496 in Brussel en 990 in Wallonië.

Vorig jaar waren er enkele grote bedrijven die massaal personeel willen afdanken, zoals autofabrikant Audi (2.920), chocoladeproducent Barry Callebaut (479) of luierfabrikant Ontex (489). In het vierde kwartaal gaat het om 3.091 bedreigde banen, onder meer bij beeldverwerker Agfa Gevaert (530), drie toeleveranciers van Audi Brussels, metaaltechnologiegroep Umicore (107), voedingsgroep Cargill (150) en zorggroep Emeis Belgium (150), het vroegere Orpea.

Audi Brussels

De maand juli kende door Audi Brussels het hoogste aantal met 3.017 getroffen werknemers. Op het niveau van de provincies en het hoofdstedelijk gewest, was Brussel in heel 2024 het zwaarst getroffen (4.496), voor Antwerpen (3.206) en Oost-Vlaanderen (1.906).

De procedures zijn nog niet allemaal afgerond en dus kan het uiteindelijke aantal collectieve ontslagen nog verschillen van de intentie. Zo ging busbouwer Van Hool failliet en is het aangekondigd collectief ontslag van 1.100 banen bij de busbouwer uiteindelijk niet betekend. Bij het faillissement verloren wel meer dan 2.500 mensen hun baan.

Vorig jaar werd bij 80 bedrijven en bedrijfseenheden het collectief ontslag uiteindelijk betekend, waarmee de informatie- en raadplegingsprocedure volgens de wet Renault dus beëindigd werd. Die herstructuringen troffen uiteindelijk 7.953 mensen die hun job verloren. Het aantal daalde na de informatie- en consultatiefase: initieel waren bij deze procedures 8.741 banen bedreigd.