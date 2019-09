In de rangschikking van de duurste gemeenten bezet Koksijde de eerste plaats, ondanks een prijsdaling van 5 procent naar een mediaanprijs van 362 euro.

Bij de rangschikkingen voor duurste en goedkoopste gemeenten voor bouwgrond hoort een kanttekening: een groot aantal gemeenten ontbreekt in de statistieken wegens onvoldoende verkopen in het eerste kwartaal. Dat valt vooral op in de ranking van de goedkoopste gemeenten. Traditioneel is dat een puur Waalse aangelegenheid, maar deze keer komen we slechts één Waalse gemeente tegen in de top tien. Anderlues prijkt met een mediaanprijs van 83 euro per vierkante meter wel op de eerste plaats. De Limburgse gemeente Oudsbergen staat op de tweede plaats (134 euro/m2), voor Genk (157 euro/m2).

In de rangschikking van de duurste gemeenten bezet Koksijde de eerste plaats, ondanks een prijsdaling van 5 procent naar een mediaanprijs van 362 euro. Volgens de prijsstatistieken is Koksijde dus duurder dan Knokke-Heist. De mondainste der badplaatsen moet met een mediaanprijs van 307 euro/m2 tevreden zijn met de vijfde plaats. Dat wijst er wellicht op dat in Knokke-Heist vooral op mindere locaties bouwgrond is verkocht. Antwerpen is de tweede duurste plek voor bouwgrond, al dook de mediaanprijs ook daar flink lager (-16% tot 359 euro). De derde plaats is voor de Antwerpse randgemeente Ranst (354 euro/m2).