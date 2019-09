De duurste gemeente voor woningen is Elsene, dat de eerste plaats in de ranking overneemt van Sint-Pieters-Woluwe.

In vijf Belgische gemeenten bedraagt de mediaanprijs voor woningen 500.000 euro of meer. De uitschieter is de Brusselse gemeente Elsene, met een mediaanprijs van 610.000 euro. Elsene neemt de eerste plaats in de ranking over van Sint-Pieters-Woluwe, dat naar de tweede plek zakt. Het prijsniveau in Sint-Pieters-Woluwe stabiliseerde in de eerste zes maanden van dit jaar op 575.000 euro. Na een mooie prijsklim van 11 procent eindigt de Oost-Vlaamse sterkhouder Sint-Martens-Latem op de derde plaats (540.250 euro). Vorst tekent voor de spectaculairste prijshausse: plus 36 procent tot 537.500 euro.

Lasne is de duurste Waalse gemeente. De mediaanprijs nam er toe met 2 procent tot 500.000 euro. Opvallend: in de top tien staat geen enkele gemeente waar de mediaanprijs is gedaald in de eerste helft van dit jaar.

De rangschikking van goedkoopste gemeenten voor het woningvastgoed is een Waals onderonsje. Viroinval in de provincie Namen verstevigt nog zijn koppositie. De mediaanprijs zakte er van 88.500 euro naar 70.000 euro (- 21%). In Vlaanderen komt Ronse naar voren als de goedkoopste gemeente. De statistieken van de notarissen tonen er een mediaanprijs van 149.500 euro.