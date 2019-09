Er is nog altijd veel animo op de Belgische markt van het woningvastgoed. Het aantal gemeenten met mediaanprijzen boven 300.000 euro blijft toenemen.

Klik op de interactieve kaart hieronder op een gemeente om de prijzen van huizen en appartementen te zien.

In de eerste jaarhelft namen de prijzen van woningen in ons land opnieuw toe. De Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat (Fednot) berekende de mediaanprijs voor de eerste helft van dit jaar op 235.000 euro. Dat komt neer op een stijging van ruim 2 procent in zes maanden. Ook de appartementen werden opnieuw duurder: de mediaanprijs klom van 195.000 naar 200.000 euro, een toename van 2,5 procent.

Op de woningmarkt tekende Wallonië voor de grootste prijsklim: plus 3 procent tot 170.000 euro. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bleef de stijging beperkt tot 1,3 procent en bedraagt de mediaanprijs nu 400.000 euro. Ook in Vlaanderen was de prijstoename veeleer gering. De mediaanprijs steeg er met 1,2 procent tot 260.000 euro.

Ondanks die regionale verschillen blijft het beeld overeind van een Belgische vastgoedmarkt die zich weinig lijkt aan te trekken van de toenemende zenuwachtigheid op de financiële markten. Het grote aantal transacties op de Belgische woningvastgoedmarkt suggereert zelfs een positief verband: in tijden van onzekerheid op de beurzen en historische lage rentevoeten ervaren veel Belgen de woningvastgoedmarkt in ons land als een veilig beleggingsalternatief.

Dure as Antwerpen-Brussel

De toenemende druk op de vastgoedmarkt roept wel opnieuw vragen op over de betaalbaarheid van woningen in ons land. Of toch in een deel van het land. De Belgische vastgoedkaart laat duidelijk zien dat de duurdere woningmarkten zich concentreren rond de grootste twee steden van het land, Brussel en Antwerpen. De invloedssfeer van beide lijkt ook nog uit te dijen, in die mate zelfs dat ze elkaar bijna raken. Op de as Antwerpen-Brussel neemt het aantal gemeenten met mediaanprijzen boven 300.000 euro toe. In de groene, residentiële randgemeenten zoals Sint-Pieters-Woluwe, Kraainem, Schilde of Hove zijn ze die stevige prijzen gewoon. In wat meer afgelegen gemeenten, zoals Keerbergen, Tremelo en Duffel, is het nog wennen aan de nieuwe realiteit.

De prijsdruk vanuit Brussel laat zich ook ten zuiden van de hoofdstad voelen. In gemeenten als Beersel, Braine-le-Château en Itter is de grens van 300.000 euro doorbroken. En iets meer naar het oosten behoren nu ook Court-Saint-Etienne, Mont-Saint-Guibert en Walhain bij het kransje van gemeenten met een mediaanprijs van meer dan 300.000 euro.