De prijzen van appartementen in Knokke-Heist stegen in de eerste jaarhelft met een stevige 7 procent. De nieuwe mediaanprijs bedraagt 395.000 euro. Knokke-Heist verstevigt daarmee zijn eerste plaats in de rangschikking van duurste gemeenten voor appartementen. Schilde, de nummer twee in 2018, is niet meer terug te vinden in de top tien. Niet dat het prijspeil in de Antwerpse gemeente is gekelderd, maar de notarissen noteerden er onvoldoende transacties. De tweede plaats in de ranking wordt nu verrassend ingenomen door Liedekerke. Voor deze gemeente in het Pajottenland tonen de notarisstatistieken een mediaanprijs van 311.500 euro. Elsene, de duurste gemeente van het land voor woningen, vervolledigt het podium. De appartementsprijzen klommen er met 3 procent tot 300.000 euro.

Voor goedkope appartementen moet u vooral in de provincies Henegouwen en Luik zijn. Charleroi springt van de tweede naar de eerste plaats in de rangschikking. De mediaanprijs daalde er met 5 procent tot 95.000 euro. Durbuy staat met een mediaanprijs van 113.500 euro op de tweede plaats. De investeringen van Marc Coucke in het toeristische stadje lijken dus vooralsnog niet te resulteren in een spurt op de lokale appartementenmarkt.

In Vlaanderen komt Tienen naar boven als de goedkoopste appartementenmarkt. De mediaanprijs daalde er van 155.000 naar 150.000 euro.