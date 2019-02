Waarom diesel heeft afgedaan in België

In acht jaar daalde de verkoop van nieuwe dieselwagens in België met ruim de helft (zie grafiek Steeds minder nieuwe diesels). Terwijl diesel in 2011 nog stond voor drie kwart van de nieuwe inschrijvingen, was het aandeel vorig jaar gezakt naar iets meer dan een derde. Vorig jaar rolden er bijna 58.000 minder dieselwagens uit de toonzalen. En ook tweedehands is diesel almaar minder populair (zie grafiek Diesel gaat ook tweedehands achteruit).

