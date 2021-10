De gasprijs blijft onverminderd stijgen tot nieuwe recordhoogtes. De ongerustheid over de krappe markt houdt verder aan.

De Nederlandse TTF-Future, een referentieprijs voor aardgas, stijgt woensdag met ruim 22 procent tot 142 euro per megawattuur (MWh). Dinsdag brak de prijs voor het eerst door de grens van 100 euro per megawattuur. De krapte op de energiemarkt zorgt al weken voor recordprijzen.

Traders spreken van 'absurde hoogtes' en vrezen dat het leveren van gas en elektriciteit in november nog flink duurder zal worden.

Dutch and U.K. gas futures extend their blistering rally, prompting the EU to pledge action to protect the economy https://t.co/LnCWLHY1bU pic.twitter.com/iwRbpMKhzv — Bloomberg (@business) October 6, 2021

'Deze prijsschokken kunnen niet worden onderschat', waarschuwt EU-energiechef Kadri Simson in een reactie op de oplopende energieprijzen. 'Als er niets aan wordt gedaan, komt het economisch herstel van Europa in gevaar', klinkt het. Intussen moedigt de Europese Commissie de lidstaten aan om maatregelen te nemen tegen de hoge energieprijzen. Om hen daarbij te helpen, wordt op woensdag 13 oktober een 'toolbox' voorgesteld van maategelen die op korte en middellange termijn de factuur voor burgers en bedrijven kunnen verlichten.

Maandag werd bekendgemaakt dat de gaspijpleiding Nord Stream 2, die van Rusland naar Duitsland loopt, voor het eerst met aardgas werd gevuld. Het ging om een test. Wanneer de pijpleiding effectief in werking treedt, is nog niet bekend.

(reportage Kanaal Z)

