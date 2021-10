De stijging van de prijzen op de groothandelsmarkt voor elektriciteit en aardgas duurt voort. Dinsdag kwam er nog eens ruim 10 procent bij.

De Europese gasprijs is dinsdag door de grens van 100 euro per megawattuur gebroken. De Nederlandse TTF-Future, een referentieprijs voor aardgas, stijgt met 12 procent tot 108 euro/MWh.

Op de stroommarkt is de nervositeit dinsdag nog groter. Elektriciteit voor levering in november stijgt naar 255 euro/MWh, een stijging met meer dan 10 procent.

Natural gas and power prices are surging again in Europe and setting record highs https://t.co/EfuT8uWGm1 pic.twitter.com/Oj61saTlW5 — Bloomberg (@business) October 5, 2021

Volgens handelaar Matthias Detremmerie van leverancier Elindus is er sprake van 'blinde paniek' onder traders. De krapte op de energiemarkt zorgt al weken voor recordprijzen.

Maandag werd bekendgemaakt dat de gaspijpleiding Nord Stream 2, die van Rusland naar Duitsland loopt, voor het eerst met aardgas werd gevuld. Het ging om een test. Wanneer de pijpleiding effectief in werking treedt, is nog niet bekend.

