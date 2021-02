Trends detecteert al twintig jaar de snelst groeiende bedrijven, de Trends Gazellen. De editie 2021 gaat van start met het klassement voor Brussel. In de categorie grote bedrijven is het databedrijf Collibra de winnaar. Bij de middelgrote bedrijven is de triomfator de hamburgerketen Manhattn's en bij de kleine bedrijven is de biowinkel Bio Project de uitblinker. Zij krijgen de titel van Ambassadeur van de Brusselse Gazellen.

De redactie van Trends speurt elk jaar naar de snelst groeiende bedrijven van het land. De snelle groeiers die de rangschikking halen, mogen zich Trends Gazelle noemen. De traditie is dit jaar aan haar twintigste editie toe. Als de coronamaatregelen het toelaten, vieren we dat met een feestelijk evenement in het najaar.

De Brusselse Gazellen bijten de spits af. De rangschikking kunt u bekijken in het kader onderaan. In de komende weken volgen de Gazellen van de vijf Vlaamse provincies. De cyclus sluit af op 21 april met de rangschikking van de snelste groeiers van Vlaanderen.

Uitleg over de methodologie vindt u bij de rangschikking van de Gazellen in het kader onderaan. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1.

Maar het bedrijf aan de top van de rangschikking is niet altijd de winnaar of 'Ambassadeur'. Voor die eretitel gelden bijkomende criteria. Zo moet het bedrijf operationeel onafhankelijk zijn en mag het geen dochter van een buitenlandse onderneming zijn.

Ambassadeur grote bedrijven: Collibra

De Ambassadeur van de Brusselse Gazellen bij de grote bedrijven is Collibra. Het databedrijf staat op de tweede plaats in de rangschikking na het farmaceutisch bedrijf Catalent Belgium, een dochterbedrijf van een Amerikaanse beursgenoteerde groep. Collibra, opgericht in 2008, is aan een sterk internationaal groeiparcours bezig. In 2019 was het softwarebedrijf de eerste Belgische eenhoorn, een start-up gewaardeerd op meer dan een miljard dollar. In april vorig jaar bedroeg de waardering al meer dan 2 miljard dollar. Het leverde oprichter en CEO Felix Van de Maele al verschillende nominaties op voor de Trends Manager van het Jaar.

Collibra heeft zijn hoofdkantoor in Brussel en kantoren in New York, Australië, Tsjechië, Frankrijk, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Het heeft meer dan 650 mensen in dienst en behaalde in 2019 een omzet van 120 miljoen dollar met een groei van 80 procent. Voor coronajaar 2020 zou de groei een stuk lager liggen, maar nog altijd rond 40 procent met een omzet van ongeveer 170 miljoen dollar.

Begin deze maand nam Collibra het Amerikaanse bedrijf OwIDQ over, dat gespecialiseerd is in de kwaliteitscontrole van gegevens. Dat is zijn tweede overname in de Verenigde Staten na de overname van SQLdep in 2019.

Ambassadeur middelgrote bedrijven: Manhattn's

Bij de middelgrote bedrijven is de Ambassadeur Manhattn's, de hamburgerketen van Jerome en Philippe Vandermeulen. In oktober 2014 openden de broers hun eerste restaurant op de Louizalaan in Brussel. Op het menu staat de premiumburger in vele variaties, zoals de Empire, de Gatsby of de Rockefeller. "We werken met de beste producten", zegt Jerome Vandermeulen. "We gebruiken Iers Angus-vlees en onze broden worden dagelijks geleverd en op traditionele wijze bereid. Wij zijn een familiebedrijf met een ambachtelijke ziel en wij streven ernaar altijd de beste kwaliteit te bieden, zeven dagen per week."

Tussen 2015 en 2019 zijn zowel de brutomarge als het personeelsbestand van Manhattn's meer dan verviervoudigd. Een indrukwekkende groei in een sector die in 2020 zo goed als helemaal tot stilstand is gekomen. "Met uitzondering van de periode tussen 8 juni en 19 oktober. Dan hebben we kunnen werken", zegt Jerome Vandermeulen. "Vandaag zijn nog slechts twee adressen, Louiza en Merode, open voor afhaalmaaltijden. Dat werkt goed. In 2020 stond onze Empire Cheeseburger op de tweede plaats in België en op de 42ste plaats in de wereld in de lijst van meest bestelde gerechten op Deliveroo." Manhattn's hoopt, samen met zijn collega's in de horeca, zijn deuren binnenkort volledig te heropenen en is van plan eind dit jaar in Parijs van start te gaan.

Ambassadeur kleine bedrijven: Bio Project

De Ambassadeur bij de kleine bedrijven is Bio Project, het bedrijf achter Bio Vrac, een winkel in Ukkel die inzet op biologische producten waarvan een groot deel in bulk wordt aangeboden. Het winkelsegment voor basisproducten werd niet beïnvloed door de coronacrisis. "We hebben ons concept in de loop der jaren nooit aangepast", zegt Loïc Turine, de oprichter van de zaak. "Biologisch producten, zo veel mogelijk in bulk. Dat betekent minder afval en dus minder verspilling. Vandaag hebben we 900 verschillende producten. Wij werken met veel kleine leveranciers en onze deur staat altijd open voor nieuwe partners."

Eind vorig jaar hebben de eigenaars het stokje doorgegeven aan de West-Vlaamse ondernemer Davy Duvillier. Na tien jaar ervaring in de grootdistributie en een korte periode in een bedrijf dat is gespecialiseerd in ventilatie, is de jonge dertiger teruggekeerd naar zijn eerste liefde. "Ik werk verder aan wat Loïc en Virginie hebben ontwikkeld", zegt hij. "Wij zullen onze producten blijven diversifiëren omdat het van essentieel belang is ons te onderscheiden van de massadistributie. Ik denk er ook aan om een tweede winkel te openen in Brussel omdat bio en bulk nog veel groeipotentieel hebben."

De redactie van Trends speurt elk jaar naar de snelst groeiende bedrijven van het land. De snelle groeiers die de rangschikking halen, mogen zich Trends Gazelle noemen. De traditie is dit jaar aan haar twintigste editie toe. Als de coronamaatregelen het toelaten, vieren we dat met een feestelijk evenement in het najaar.De Brusselse Gazellen bijten de spits af. De rangschikking kunt u bekijken in het kader onderaan. In de komende weken volgen de Gazellen van de vijf Vlaamse provincies. De cyclus sluit af op 21 april met de rangschikking van de snelste groeiers van Vlaanderen.Uitleg over de methodologie vindt u bij de rangschikking van de Gazellen in het kader onderaan. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1.Maar het bedrijf aan de top van de rangschikking is niet altijd de winnaar of 'Ambassadeur'. Voor die eretitel gelden bijkomende criteria. Zo moet het bedrijf operationeel onafhankelijk zijn en mag het geen dochter van een buitenlandse onderneming zijn.De Ambassadeur van de Brusselse Gazellen bij de grote bedrijven is Collibra. Het databedrijf staat op de tweede plaats in de rangschikking na het farmaceutisch bedrijf Catalent Belgium, een dochterbedrijf van een Amerikaanse beursgenoteerde groep. Collibra, opgericht in 2008, is aan een sterk internationaal groeiparcours bezig. In 2019 was het softwarebedrijf de eerste Belgische eenhoorn, een start-up gewaardeerd op meer dan een miljard dollar. In april vorig jaar bedroeg de waardering al meer dan 2 miljard dollar. Het leverde oprichter en CEO Felix Van de Maele al verschillende nominaties op voor de Trends Manager van het Jaar.Collibra heeft zijn hoofdkantoor in Brussel en kantoren in New York, Australië, Tsjechië, Frankrijk, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Het heeft meer dan 650 mensen in dienst en behaalde in 2019 een omzet van 120 miljoen dollar met een groei van 80 procent. Voor coronajaar 2020 zou de groei een stuk lager liggen, maar nog altijd rond 40 procent met een omzet van ongeveer 170 miljoen dollar.Begin deze maand nam Collibra het Amerikaanse bedrijf OwIDQ over, dat gespecialiseerd is in de kwaliteitscontrole van gegevens. Dat is zijn tweede overname in de Verenigde Staten na de overname van SQLdep in 2019.Bij de middelgrote bedrijven is de Ambassadeur Manhattn's, de hamburgerketen van Jerome en Philippe Vandermeulen. In oktober 2014 openden de broers hun eerste restaurant op de Louizalaan in Brussel. Op het menu staat de premiumburger in vele variaties, zoals de Empire, de Gatsby of de Rockefeller. "We werken met de beste producten", zegt Jerome Vandermeulen. "We gebruiken Iers Angus-vlees en onze broden worden dagelijks geleverd en op traditionele wijze bereid. Wij zijn een familiebedrijf met een ambachtelijke ziel en wij streven ernaar altijd de beste kwaliteit te bieden, zeven dagen per week."Tussen 2015 en 2019 zijn zowel de brutomarge als het personeelsbestand van Manhattn's meer dan verviervoudigd. Een indrukwekkende groei in een sector die in 2020 zo goed als helemaal tot stilstand is gekomen. "Met uitzondering van de periode tussen 8 juni en 19 oktober. Dan hebben we kunnen werken", zegt Jerome Vandermeulen. "Vandaag zijn nog slechts twee adressen, Louiza en Merode, open voor afhaalmaaltijden. Dat werkt goed. In 2020 stond onze Empire Cheeseburger op de tweede plaats in België en op de 42ste plaats in de wereld in de lijst van meest bestelde gerechten op Deliveroo." Manhattn's hoopt, samen met zijn collega's in de horeca, zijn deuren binnenkort volledig te heropenen en is van plan eind dit jaar in Parijs van start te gaan.De Ambassadeur bij de kleine bedrijven is Bio Project, het bedrijf achter Bio Vrac, een winkel in Ukkel die inzet op biologische producten waarvan een groot deel in bulk wordt aangeboden. Het winkelsegment voor basisproducten werd niet beïnvloed door de coronacrisis. "We hebben ons concept in de loop der jaren nooit aangepast", zegt Loïc Turine, de oprichter van de zaak. "Biologisch producten, zo veel mogelijk in bulk. Dat betekent minder afval en dus minder verspilling. Vandaag hebben we 900 verschillende producten. Wij werken met veel kleine leveranciers en onze deur staat altijd open voor nieuwe partners."Eind vorig jaar hebben de eigenaars het stokje doorgegeven aan de West-Vlaamse ondernemer Davy Duvillier. Na tien jaar ervaring in de grootdistributie en een korte periode in een bedrijf dat is gespecialiseerd in ventilatie, is de jonge dertiger teruggekeerd naar zijn eerste liefde. "Ik werk verder aan wat Loïc en Virginie hebben ontwikkeld", zegt hij. "Wij zullen onze producten blijven diversifiëren omdat het van essentieel belang is ons te onderscheiden van de massadistributie. Ik denk er ook aan om een tweede winkel te openen in Brussel omdat bio en bulk nog veel groeipotentieel hebben."