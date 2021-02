Sinds de lancering eind 2014 heeft de winkel Bio Vrac steeds meer klanten aangetrokken met een groeiend assortiment biologische producten, waarvan een groot deel in bulk wordt aangeboden.

De onderneming heet Bio Project, maar is bekend onder haar commerciële naam Bio Vrac. Toen Loïc Turine in september 2014 van start ging, had hij weinig of niets op zak. Maar hij had wel een idee: biologische producten in bulk aanbieden. Het begon allemaal in een kleine winkel op de Alsembergsesteenweg in Ukkel. Al snel nam hij zijn eerste werknemer in dienst, Philippe, die er nog altijd is en nu belast is met de inkoop.

Door het succes werd de ruimte al snel te klein. "In 2017 kreeg ik de kans te verhuizen naar een nieuwe, grotere locatie van 480 vierkante meter, en heel dichtbij", legt Turine uit. "Na wat renovatiewerkzaamheden zijn we in oktober verhuisd en de klanten zijn ons gevolgd." In die periode kreeg de oprichter gezelschap van zijn schoonzus, Virginie Pissoort. Met hun tweeën en een team dat nog zou groeien, breidden ze het aanbod van Bio Vrac geleidelijk uit.

De groei volgde vanzelf. In 2019 bedroeg de brutomarge van Bio Vrac meer dan 650.000 euro, tegenover -9962 euro in 2015. Het jaar 2020 bevestigde de goede gezondheid van de Gazelle. Het winkelsegment voor basisproducten werd niet beïnvloed door de coronacrisis. "We hebben ons concept in de loop van de jaren nooit aangepast", zegt Turine. "Biologische producten, zo veel mogelijk in bulk. Dat betekent minder afval en dus minder verspilling. Wij bieden steeds meer producten aan die aanvankelijk niet in bulk verkrijgbaar waren, zoals koekjes, chocolade en shampoo. Vandaag hebben we 900 verschillende producten. Wij werken met veel kleine leveranciers en onze deur staat altijd open voor nieuwe partners." Bio Vrac bevoorraadt een lokaal cliënteel, maar trekt ook mensen uit de Brusselse rand aan die in het weekend inkopen komen doen."

Nieuwe eigenaar

Op 1 december 2020 hebben Loïc Turine en Virginie Pissoort het stokje doorgegeven aan Davy Duvillier. Na tien jaar ervaring in de grootdistributie en een korte periode in een bedrijf dat is gespecialiseerd in ventilatie, is de jonge dertiger teruggekeerd naar zijn eerste liefde. "Ik werk verder aan wat Loïc en Virginie hebben ontwikkeld", zegt hij. "Wij zullen onze producten blijven diversifiëren, omdat het van essentieel belang is ons te onderscheiden van de massadistributie, die steeds meer aanwezig is in de biologische sector en steeds competitiever wordt op het gebied van de prijs. Wij moeten altijd op onze hoede zijn en anticiperen op de wensen van onze klanten. Ik denk er ook aan een tweede winkel te openen in Brussel, omdat bio en bulk nog veel groeipotentieel hebben."

Bio Vrac is de eerste biologische winkel die Ambassadeur van de Trends Gazellen wordt, maar het zal zeker niet de laatste zijn. Het pad is geëffend.

