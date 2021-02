Collibra, een spin-off van de VUB, is uitgegroeid tot een reus in databeheer. Het bedrijf zet zijn groei voort aan de overkant van de Atlantische Oceaan, waar het onlangs een tweede overname heeft gedaan.

Het is mogelijk op hetzelfde moment een eenhoorn en een gazelle te zijn. Collibra bewijst dat. Het Brusselse bedrijf is weinig bekend bij het grote publiek, maar het werd in 2019 de eerste Belgische unicorn, een start-up gewaardeerd op meer dan 1 miljard dollar. In april vorig jaar bedroeg de waardering zelfs meer dan 2 miljard dollar.

De spin-off van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) werd in 2008 opgericht door Felix Van de Maele, de CEO van het bedrijf, Stijn Christiaens, Pieter De Leenheer en Damien Trog. Collibra heeft ondertussen een hele weg afgelegd. De eerste jaren waren niet gemakkelijk voor de start-up, die op zoek moest naar fondsen om zijn software voor gegevensbeheer en -analyse te ontwikkelen en op de markt te brengen. Maar met de intrede van verschillende investeerders in het kapitaal midden jaren 2010 en vooral met de instap van CapitalG, de investeringstak van Alphabet, het moederbedrijf van Google, in 2019, beschikt het bedrijf over de nodige middelen om zijn groei aan te wakkeren. Collibra heeft in totaal al 345,5 miljoen dollar opgehaald.

Uitgebreid aanbod

Collibra biedt software aan die het verzamelen, het gebruiken en het ontsluiten van data integreert. Het ontwikkelt voortdurend nieuwe producten waarmee zijn klanten een beter zicht kunnen krijgen op hun metadata - dat zijn gegevens over gegevens - en hun bedrijfsprocessen beter kunnen beheren en automatiseren.

De eerste klanten kwamen uit de financiële sector, die nog altijd de grootste sector in de portefeuille van het bedrijf is, maar sindsdien heeft het zijn aanbod sterk uitgebreid. Collibra levert ook aan overheidsdiensten, met name in de Verenigde Staten, waar het twee derde van zijn activiteiten ontplooit. De overige klanten zijn gevestigd in Europa en het Midden-Oosten. Vorig jaar, na de uitbraak van gezondheidscrisis, heeft het zijn geplande expansie in Azië tijdelijk opgeschort.

Amerikaans overname

Collibra heeft zijn hoofdkantoor in Brussel, naast kantoren in New York, Australië, Tsjechië, Frankrijk, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Het heeft meer dan 650 mensen in dienst en behaalde in 2019 een omzet van 120 miljoen dollar, met een groei van 80 procent. In het coronajaar 2020 zou de groei een stuk lager moeten liggen, maar nog altijd uitkomen rond 40 procent, met een omzet van ongeveer 170 miljoen dollar.

Begin deze maand nam Collibra het Amerikaanse bedrijf OwIDQ over, dat gespecialiseerd is in de kwaliteitscontrole van gegevens. Dat is zijn tweede overname in de Verenigde Staten, na die van SQLdep in 2019. Het zal vast niet de laatste acquisitie zijn voor de Gazelle, die steeds meer Amerikaanse accenten krijgt.

