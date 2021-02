In twintig jaar heeft het familiebedrijf Daoust zijn omzet verachtvoudigd. Na een moeilijk jaar in 2020 wil het zijn organische groei dit jaar hervatten met de geplande opening van tien kantoren.

Sommige Gazellen lopen al heel lang mee. Dat is het geval voor deze Supergazelle, de onderneming die de voorbije twintig jaar het sterkst is gegroeid in Brussel. Het bedrijf werd in 1954 in Brussel opgericht toen Albert Daoust, de grootvader van de huidige gedelegeerd bestuurder Giles, zijn eerste kantoor opende in Brussel. Dat kantoor was gewijd aan een nieuw beroep: uitzendarbeid. In 1976 kwam zijn zoon Jean-Claude in het bedrijf, dat toen twee vestigingen had, in Brussel en Antwerpen. Giles Daoust kwam in 2009 bij de onderneming als marketingmanager. Hij nam in 2015 de leiding in handen.

Sinds het begin van deze eeuw is het bedrijf spectaculair gegroeid. De omzet is in twintig jaar verachtvoudigd, van 32 miljoen in 2000 tot 250 miljoen euro in 2019. Dat laatste jaar heeft Daoust meer dan 50.000 mensen (8300 voltijdsequivalenten) aan het werk gezet.

Door de coronacrisis verwacht Daoust een omzetdaling van 20 procent in 2020. "Wij zijn duidelijk geraakt", zegt Giles Daoust. "Vooral het tijdelijke personeel is getroffen, maar de dienstencheques hebben voor een zekere stabiliteit in onze resultaten gezorgd. Wij hebben ook het voordeel dat wij een familiebedrijf zijn en dat we financieel gezond zijn, zodat we deze moeilijke periode kunnen doorkomen en onze ontwikkeling kunnen voortzetten."

Die familie bestaat uit 450 werknemers die allemaal deel uitmaken van het bedrijf. Voor de gedelegeerd bestuurder is dat familiale aspect een van de sleutels tot het succes van Daoust. "Dit is ons DNA. Onze groei is organisch. Wij identificeren niches, steden en mensen met potentieel, en we promoten ze intern. Onze teams zijn relatief jong en nemen volop deel aan de dynamiek van het bedrijf."

Nieuwe kantoren

Daoust wil zijn vooruitgang voortzetten en is van plan in de loop van dit jaar ongeveer tien bijkomende kantoren te openen. Momenteel heeft het bedrijf er zestig, tegenover twintig in 2010 en minder dan tien in 2000. Vorig jaar is die groei enigszins vertraagd, met slechts drie nieuwe filialen. Daoust is nu actief over het hele land en positioneert zich allang niet meer louter als uitzendkantoor, maar als een onderneming die het hele spectrum van de human resources bestrijkt, met onder meer uitzendarbeid, dienstencheques, rekrutering en selectie van personeel, outplacement, jobcoaching en de openbare sector. "De diversificatie van onze diensten in de afgelopen twintig jaar en onze constante bereidheid om te innoveren hebben ook in grote mate bijgedragen aan onze sterke groei", besluit Giles Daoust.

Sommige Gazellen lopen al heel lang mee. Dat is het geval voor deze Supergazelle, de onderneming die de voorbije twintig jaar het sterkst is gegroeid in Brussel. Het bedrijf werd in 1954 in Brussel opgericht toen Albert Daoust, de grootvader van de huidige gedelegeerd bestuurder Giles, zijn eerste kantoor opende in Brussel. Dat kantoor was gewijd aan een nieuw beroep: uitzendarbeid. In 1976 kwam zijn zoon Jean-Claude in het bedrijf, dat toen twee vestigingen had, in Brussel en Antwerpen. Giles Daoust kwam in 2009 bij de onderneming als marketingmanager. Hij nam in 2015 de leiding in handen. Sinds het begin van deze eeuw is het bedrijf spectaculair gegroeid. De omzet is in twintig jaar verachtvoudigd, van 32 miljoen in 2000 tot 250 miljoen euro in 2019. Dat laatste jaar heeft Daoust meer dan 50.000 mensen (8300 voltijdsequivalenten) aan het werk gezet. Door de coronacrisis verwacht Daoust een omzetdaling van 20 procent in 2020. "Wij zijn duidelijk geraakt", zegt Giles Daoust. "Vooral het tijdelijke personeel is getroffen, maar de dienstencheques hebben voor een zekere stabiliteit in onze resultaten gezorgd. Wij hebben ook het voordeel dat wij een familiebedrijf zijn en dat we financieel gezond zijn, zodat we deze moeilijke periode kunnen doorkomen en onze ontwikkeling kunnen voortzetten." Die familie bestaat uit 450 werknemers die allemaal deel uitmaken van het bedrijf. Voor de gedelegeerd bestuurder is dat familiale aspect een van de sleutels tot het succes van Daoust. "Dit is ons DNA. Onze groei is organisch. Wij identificeren niches, steden en mensen met potentieel, en we promoten ze intern. Onze teams zijn relatief jong en nemen volop deel aan de dynamiek van het bedrijf." Daoust wil zijn vooruitgang voortzetten en is van plan in de loop van dit jaar ongeveer tien bijkomende kantoren te openen. Momenteel heeft het bedrijf er zestig, tegenover twintig in 2010 en minder dan tien in 2000. Vorig jaar is die groei enigszins vertraagd, met slechts drie nieuwe filialen. Daoust is nu actief over het hele land en positioneert zich allang niet meer louter als uitzendkantoor, maar als een onderneming die het hele spectrum van de human resources bestrijkt, met onder meer uitzendarbeid, dienstencheques, rekrutering en selectie van personeel, outplacement, jobcoaching en de openbare sector. "De diversificatie van onze diensten in de afgelopen twintig jaar en onze constante bereidheid om te innoveren hebben ook in grote mate bijgedragen aan onze sterke groei", besluit Giles Daoust.