Met Manhattn's brachten Jerome en Philippe Vandermeulen de Big Apple-sfeer niet alleen naar Brussel, maar ook naar Antwerpen en Gent. Nu zijn ze op weg om Parijs te veroveren.

Begin 2010 vertrok Jerome Vandermeulen naar New York. Hij zwierf er twee jaar lang met een foodtruck door de straten van Manhattan en bood er een product aan dat aan de andere kant van de Atlantische Oceaan heel erg gewaardeerd werd: Belgische wafels. Het was een geweldige kans om de stad die nooit slaapt te ontdekken en te beleven. "Er is een enorme diversiteit aan keukens en een unieke sfeer in New York", zegt Jerome Vandermeulen. "Er heerst een typische dynamiek. Dat wilde ik hier opnieuw creëren door Manhattn's te lanceren met mijn broer Philippe." De twee bundelden hun krachten. Jerome, afgestudeerd aan de Solvay Business School, staat aan het roer en Philippe, die aan de Hotel- en Toerismeschool Spermalie in Brugge heeft gestudeerd, staat in de keuken.

In oktober 2014 openden ze hun eerste Manhattn's op de Louizalaan in Brussel. Op het menu staan premiumburgers in vele variaties, zoals de Empire, de Gatsby en de Rockefeller. Maar het menu, dat wordt aangeboden in een New Yorkse omgeving met een industrieel decor, beperkt zich niet tot dat embleem van de Amerikaanse keuken. Er zijn ook salades, dranken en desserts die zijn samengesteld in de geest van luxefastfood. "We werken met de beste producten", zegt Jerome Vandermeulen. "We gebruiken Iers angusvlees en onze broden worden dagelijks geleverd en op een traditionele manier bereid. Wij zijn een familiebedrijf met een ambachtelijke ziel en we streven er altijd naar de beste kwaliteit te bieden, zeven dagen per week.

Afhaalmaaltijden

Tussen 2015 en 2019 zijn zowel de brutomarge als het personeelsbestand meer dan verviervoudigd. De brutomarge is gestegen van ongeveer 800.000 tot 3,4 miljoen euro, en het personeelsbestand van 14 tot meer dan 50 werknemers. Dat is een indrukwekkende groei in een sector die in 2020 zo goed als helemaal tot stilstand is gekomen. "Met uitzondering van de periode tussen 8 juni en 19 oktober. Toen hebben we wel kunnen werken", nuanceert Jerome Vandermeulen.

"Vandaag zijn nog slechts twee adressen, Louiza en Merode, open voor afhaalmaaltijden. Dat werkt goed. In 2020 stond onze Empire Cheeseburger op de tweede plaats in België en op de 42ste plaats in de wereld in de lijst van de meest bestelde gerechten op Deliveroo." Manhattn's hoopt, samen met zijn collega's in de horeca, zijn deuren binnenkort volledig te heropenen. Het is van plan eind dit jaar ook in Parijs van start te gaan.

