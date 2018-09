België heeft geen munten van één en twee eurocent meer

Muntjes van één en twee eurocent blijven te lang in portefeuilles en in spaarpotten steken en dat leidt tot een tekort. Vooral voor handelaars is dat een ernstig probleem.

In juli werd al gewaarschuwd voor het tekort, maar nu is het effectief zover. De Nationale Bank kan amper nog één en twee eurocenten verdelen omdat de Schatkist ze niet meer produceert.

Francis Adyns van de FOD Financiën bevestigt het tekort aan de krant. 'Maar dat is niet onze schuld. De Europese Centrale Bank verbiedt ons voorlopig om nieuwe munten te slaan.' Europa zou van mening zijn dat België meer dan voldoende 'rosse centjes' heeft geproduceerd. Het merendeel wordt niet gebruikt. 'We brainstormen over oplossingen', zegt Financiën.

Er wordt onder meer gedacht aan een nationale campagne of een grote inzamelactie via de banken. Op dit moment wisselt enkel de Nationale Bank eurocenten gratis in, elders worden kosten aangerekend.