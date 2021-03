Er zijn in 2020 bijna veertig procent minder loopbaancheques aangevraagd bij de VDAB, ondanks de grote toename van het aantal tijdelijk werklozen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Tom Ongena (Open Vld) opvroeg bij minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Volgens Ongena moet de maatregel bekender worden bij kansengroepen.

In juli 2013 voerde de Vlaamse regering een systeem van loopbaanbegeleiding in. Daarin heeft iedere werkende om de zes jaar recht op acht uur loopbaanbegeleiding bij een erkend centrum. Dat kan betaald worden met loopbaancheques.

Uit cijfers die Vlaams parlementslid Tom Ongena opvroeg bij minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) blijkt dat de cheques in coronajaar 2020 minder werden aangevraagd dan voorheen. Het gaat om een daling met 38,5 procent tegenover 2019, berekende hij.

Daarnaast daalde ook het aantal effectief opgestarte loopbaanbegeleidingen met 36 procent, en steeg het aantal aangevraagde cheques dat ongebruikt bleef. Nochtans waren het afgelopen jaar veel meer mensen tijdelijk werkloos.

De cheques blijken vooral populair bij hooggeschoolden. Die gebruiken de cheques tien keer meer dan laaggeschoolden. Ook vrouwen vragen veel vaker loopbaancheques aan dan mannen. Het aantal gebruikers met een migratieachtergrond liep in 2020 verder terug, terwijl die cijfers voorheen al erg laag waren.

VDAB

Ongena pleit ervoor om de cheques bekender te maken bij kansengroepen. Daarnaast moet de arbeidsbemiddelingsdienst VDAB tijdelijk werklozen niet alleen opleidingen aanbieden, maar ook kijken naar loopbaanbegeleiding. 'Zo kan geïdentificeerd worden welke competenties ze nodig hebben om hun positie op de arbeidsmarkt te verstevigen. Op die manier kunnen ze zich bij effectieve werkloosheid sneller heroriënteren naar ander werk', zegt hij.

