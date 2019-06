Philippe Van Troeye (Engie Electrabel) en Ronnie Belmans (EnergyVille): 'Er is nooit een coherent energiebeleid geweest'

Luc Huysmans senior writer bij Trends

"De beslissing over de energiemix voor elektriciteit is dringend. Als de regering pas in 2021 of 2022 beslist, dan is het veel te laat." Philippe Van Troeye, de CEO van 's lands grootste energiebedrijf Engie, en professor Ronnie Belmans, de CEO van EnergyVille, overschouwen de energiemarkt.

RONNIE BELMANS EN PHILIPPE VAN TROEYE "De politiek beseft te weinig dat alle dossiers aan elkaar zijn gekoppeld." © Emy Elleboog