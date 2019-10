Na de rijkentaks en de speculatietaks wordt nu ook de effectentaks afgevoerd. Toch is de kans groot dat een volgende regering opnieuw naar die ad-hoctaksen zal grijpen, als gemakkelijkheidsoplossing tegen een verdere ontsporing van de overheidsfinanciën.

Het stond woensdag zwart op wit in de begroting 2020, die de ontslagnemende regering bij de Europese Commissie indiende: volgend jaar loopt het begrotingstekort op tot 2,3 procent van het bbp of 11 miljard euro. Dat is veel meer dan de 1 miljard euro of 0,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) die de regering-Michel in de lente van 2018 voor 2020 had vooropgesteld. De Belgische overheidsfinanciën ontsporen en niemand lijkt er zich om te bekommeren.

...