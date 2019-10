analyse

Balans van de week: waarom Boris Johnson Noord-Ierland onder de bus gooit

Controle was het codewoord van de week. Het Verenigd Koninkrijk wint de controle over zijn economische toekomst door Noord-Ierland onder de bus te gooien, tenminste als het Britse parlement zaterdag toestemming geeft voor die brexit-deal. En België verliest de controle over zijn overheidsfinanciën, en daar kan het Belgische parlement niets aan veranderen.

Boris Johnson © reuters

Krijgt Boris Johnson voor elkaar wat Theresa May niet kon? Heeft de Britse premier met de Europese Unie een brexit-deal kunnen sluiten die een stemming in het Britse parlement overleeft? Een deal heeft Johnson in handen, maar de goedkeuring van het parlement nog niet. De Noord-Ierse unionisten (DUP) zijn voorlopig tegen de deal. Dat is knap vervelend, want zonder de stemmen van de DUP heeft de regering-Johnson geen meerderheid in het parlement. Johnson moet op een twintigtal Labour-stemmen rekenen om de deal zaterdag door het Lagerhuis te loodsen.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×