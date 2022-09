De G7, de zeven rijkste industriële landen, gaan "dringend" een prijsplafond voor Russische olie invoeren.

Dat staat in een mededeling na afloop van een vergadering van de ministers van Financiën van de landen. Ze willen ook een "brede coalitie" van landen aanmoedigen om hetzelfde te doen.

Volgens het plan zou het transport van Russische olie en olieproducten wereldwijd enkel mogelijk zijn indien de olie aangekocht is onder een bepaalde prijs. Vooral het Westen kan druk zetten, aangezien dat belangrijke diensten, zoals verzekeringen voor olietransporten - grotendeels in handen van westerse landen - kan koppelen aan de naleving van het prijsplafond.

"Het prijsplafond zal vastgelegd worden op basis van een reeks technische gegevens en zal door de hele coalitie worden goedgekeurd voor het zal worden toegepast", aldus de zeven landen. De toekomstige prijzen zullen "publiekelijk gecommuniceerd worden, op een duidelijke en transparante manier." De prijzen zouden lager liggen dan die van vandaag, maar wel hoger dan de productieprijzen zodat Rusland er nog steeds voordeel uit haalt om olie te verkopen en de leveringen niet stopzet. In de mededeling roepen de G7-landen (Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk) de andere landen die olie invoeren uit Rusland ook op om hen te volgen.

India? China?

"We zoeken een brede coalitie om het effect te maximaliseren". De G7 "nodigt alle landen uit om hun mening te geven" over het prijsplafond. De G7 hoopt zo dat Rusland in de toekomst ook aan grote importeurs zoals India olie zal verkopen aan een veel lagere prijs. Al is het nog maar de vraag of dat zal lukken: New Delhi verzette zich in het verleden al tegen een prijsplafond. En ook China overtuigen wordt een hele uitdaging. De maatregel is bedoeld om Rusland financieel te raken en zo de capaciteiten van Moskou om oorlog te voeren te verminderen, maar ook om de effecten van de oorlog in Oekraïne op de energieprijzen te verminderen.

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen ziet de maatregel als "een van de meest krachtige tools om de inflatie te bestrijden en werknemers en bedrijven in de VS en wereldwijd te beschermen tegen toekomstige prijsstijgingen veroorzaakt door wereldwijde disrupties", klinkt het in een persbericht.

Bedoeling is om het prijsplafond in te voeren in lijn met de timing van de Europese sancties tegen de Russische olie-industrie, gepland voor 5 december. Dan wordt de aankoop van Russische olie verboden en mogen derde landen ook geen oliegerelateerde verzekeringen en financiële diensten meer gebruiken van EU-landen. Om het plan van de G7 te laten doorgaan, zullen de EU-landen volgens Bloomberg overtuigd moeten worden om die regels nog aan te passen. En dat kan nog moeilijk worden.

Rusland liet eerder vrijdag weten dat het geen olie zal leveren aan landen die een prijsplafond hanteren.

Dat staat in een mededeling na afloop van een vergadering van de ministers van Financiën van de landen. Ze willen ook een "brede coalitie" van landen aanmoedigen om hetzelfde te doen.Volgens het plan zou het transport van Russische olie en olieproducten wereldwijd enkel mogelijk zijn indien de olie aangekocht is onder een bepaalde prijs. Vooral het Westen kan druk zetten, aangezien dat belangrijke diensten, zoals verzekeringen voor olietransporten - grotendeels in handen van westerse landen - kan koppelen aan de naleving van het prijsplafond. "Het prijsplafond zal vastgelegd worden op basis van een reeks technische gegevens en zal door de hele coalitie worden goedgekeurd voor het zal worden toegepast", aldus de zeven landen. De toekomstige prijzen zullen "publiekelijk gecommuniceerd worden, op een duidelijke en transparante manier." De prijzen zouden lager liggen dan die van vandaag, maar wel hoger dan de productieprijzen zodat Rusland er nog steeds voordeel uit haalt om olie te verkopen en de leveringen niet stopzet. In de mededeling roepen de G7-landen (Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk) de andere landen die olie invoeren uit Rusland ook op om hen te volgen. "We zoeken een brede coalitie om het effect te maximaliseren". De G7 "nodigt alle landen uit om hun mening te geven" over het prijsplafond. De G7 hoopt zo dat Rusland in de toekomst ook aan grote importeurs zoals India olie zal verkopen aan een veel lagere prijs. Al is het nog maar de vraag of dat zal lukken: New Delhi verzette zich in het verleden al tegen een prijsplafond. En ook China overtuigen wordt een hele uitdaging. De maatregel is bedoeld om Rusland financieel te raken en zo de capaciteiten van Moskou om oorlog te voeren te verminderen, maar ook om de effecten van de oorlog in Oekraïne op de energieprijzen te verminderen. De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen ziet de maatregel als "een van de meest krachtige tools om de inflatie te bestrijden en werknemers en bedrijven in de VS en wereldwijd te beschermen tegen toekomstige prijsstijgingen veroorzaakt door wereldwijde disrupties", klinkt het in een persbericht. Bedoeling is om het prijsplafond in te voeren in lijn met de timing van de Europese sancties tegen de Russische olie-industrie, gepland voor 5 december. Dan wordt de aankoop van Russische olie verboden en mogen derde landen ook geen oliegerelateerde verzekeringen en financiële diensten meer gebruiken van EU-landen. Om het plan van de G7 te laten doorgaan, zullen de EU-landen volgens Bloomberg overtuigd moeten worden om die regels nog aan te passen. En dat kan nog moeilijk worden.Rusland liet eerder vrijdag weten dat het geen olie zal leveren aan landen die een prijsplafond hanteren.