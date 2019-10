De unionistische roergangster Arlene Foster gijzelde jarenlang de brexit-onderhandelingen, en zo de hele Europese Unie. Zaterdag wacht haar een nieuwe gloriedag in Britse parlement. Keldert zij het brexit-akkoord van premier Boris Johnson?

Wordt het een glansrol of een bijrol voor Arlene Foster zaterdag in het Britse Lagerhuis? Bij de stemming over het brexit-akkoord tussen de EU en het VK zullen alle ogen gericht zijn op de leidster van de Democratic Unionist Party (DUP), de protestantse Noord-Ierse unionisten. De kleine partij telt amper tien parlementsleden in het 650-koppige Lagerhuis. Maar sinds de Tories in 2017 hun meerderheid verloren, moet de Britse conservatieve regering leven van de gedoogsteun van Foster. Tot drie keer toe stemde de DUP tegen het brexit-akkoord van Theresa May, de vorige Britse premier. Als ze morgen opnieuw dwarsliggen, met allicht heel wat Tories in hun zog, dreigt de huidige premier Boris Johnson niet aan zijn broodnodige 320 stemmen te geraken.

...