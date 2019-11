analyse

Balans van de week: Met de nota-Magnette is de linkse geest uit de fles

Alain Mouton Redacteur bij Trends

"Dit is geen basis voor onderhandeling", zegt Open Vld over de gelekte informateursnota van Paul Magnette (PS). Maar de voorstellen in de nota komen sowieso opnieuw op de onderhandelingstafel. De socialistische vakbond ABVV - met een rechtstreekse lijn naar de PS - wil niet dat er nog veel aan de linkse maatregelen wordt veranderd. De geest is uit de fles.

Begin juli 2011. Formateur Elio Di Rupo (PS) publiceert een nota die een basis moet vormen voor regeringsonderhandelingen. Het document omvat een waslijst aan hogere uitgaven en nieuwe of hogere belastingen. De N-VA reageert als door een wesp gestoken. Op een persconferentie breekt voorzitter Bart De Wever de nota pagina per pagina af. De andere Vlaamse partijen - Open Vld, CD&V, sp.a - zien de nota wel als een basis voor regeringsonderhandelingen. Meer dan een jaar na de verkiezingen van 13 juni 2010 kan de regeringsvorming echt beginnen, zonder de N-VA. In september wordt een akkoord gesloten over een nieuwe staatshervorming en op 6 december 2011 legt de regering-Di Rupo, een ploeg van socialisten, christendemocraten en liberalen, de eed af.

