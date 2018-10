Zeker tot zondag 6 uur behandelt Aviapartner op Brussels Airport geen vluchten meer

Het overleg tussen de vakbonden en de directie van afhandelaar Aviapartner heeft nog geen oplossingen of een akkoord opgeleverd.

De vakbonden zaten vrijdag sinds 15.20 uur opnieuw samen met de directie van Aviapartner nadat een eerste overleg op niets uitdraaide. Ook het tweede overleg zorgt nog niet voor witte rook, en dus wordt op Brussels Airport nog zeker tot zondag gestaakt.

Zaterdag om 10 uur zitten bonden en directie weer aan de onderhandelingstafel. De vakbonden maakten eerder op vrijdag al duidelijk dat ze zeker tot dan verder staken. 'Aviapartner had in een eerste fase gecommuniceerd dat ze tot zaterdag 6 uuur geen vluchten meer zouden behandelen, en dat is nu met een dag verlengd', zegt Anke Fransen van Brussels Airport. 'Ik vermoed dat dit onherroepelijk is.'

'We zijn onze punten opnieuw aan het oplijsten om de directie nogmaals de poging te geven om er iets mee te doen', meldt Fouad Bougrine van de liberale vakbond ACLVB.

De vakbonden geven de directie opnieuw een nacht om hun punten en eisen te bekijken om dan zaterdagochtend de onderhandelingen voort te zetten in de hoop op een akkoord. Een uur is er nog niet afgesproken.

De spontane staking brak donderdag om 17.30 uur uit. De werknemers zijn het gebrek aan respect beu en maken zich ernstige zorgen over onveilig materiaal, de onderbezetting van de werkvloer en afspraken die niet nagekomen werden.

'We hopen morgen in de loop van de dag te kunnen landen', zegt Born Vanden Eynde van ACV Transcom. 'Ze hebben vandaag honderden vluchten en duizenden passagiers gegijzeld, maar hebben nu begrepen dat ze met een andere attitude aan tafel moeten zitten.'

De vakbonden spreken van een gebrek aan diepgang in de aanwerving en het omzetten van interimcontracten naar vaste contracten. 'Er is een structurele onderbezetting, en er zijn moeilijkheden om mensen te vinden', gaat de ACV'er verder. 'Ze moeten nu met een duidelijk aanwervingsplan afkomen, want anders zullen er nog minder mensen willen komen werken. Zij trekken dan naar Swissport en DHL, waar wel toekomst is voor interimmers.'

Intussen heeft een woordvoerder van Brussels Airport gemeld dat de luchthaven zich klaar maakt om reizigers op te vangen die vrijdagnacht stranden in Zaventem. Het is nog afwachten hoeveel reizigers de luchthaven zal moeten opvangen. Er worden alvast bedden, broodjes en water in gereedheid gebracht. Dat was overigens ook al afgelopen nacht het geval.

Update work stoppage Aviapartner: no flights are handled by Aviapartner on Friday 26 October, until 27 October 6 am. Check if your flight is handled by Aviapartner on https://t.co/B4iUaQ1nsw. pic.twitter.com/lc31woWFak — Brussels Airport (@BrusselsAirport) October 26, 2018

Op de site van de luchthaven wordt opgelijst welke maatschappijen getroffen zijn. Wie met een van die maatschappijen vliegt, krijgt de raad niet naar Zaventem af te zakken en contact op te nemen met de maatschappij.

Touroperator TUI Fly meldt vrijdagavond dat een deel van haar vluchten afgeleid wordt naar andere luchthavens in België en de buurlanden. Passagiers voor die vluchten worden met bussen vanuit Brussel naar de andere luchthavens gebracht. Diezelfde bussen brengen ook reizigers terug die naar België terugkeren. De betrokken reizigers worden gecontacteerd.