Vic Swerts hoopt dat zijn zoon Ben hem zal opvolgen aan de top van de bouwspecialiteitenmaker Soudal. Maar dan zal die laatste zich eerst moeten bewijzen, en een eitje wordt dat allerminst. Dat blijkt uit hun eerste gezamenlijke interview.

"Ik zou Ben natuurlijk graag als mijn opvolger zien, maar dat is niet vanzelfsprekend." Dat liet baron Swerts al in 2007 optekenen in het boek over de geschiedenis van Soudal, Dromen, denken, durven, doen en doorzetten. Ben is de benjamin van het gezin, ruim tien jaar jonger dan zijn zussen Jo en Nel. Advocate Jo zou voor de opvolging de eerste keuze zijn geweest, maar zij wou niet in het bedrijf stappen. Nel opteerde voor een carrière als professionele pianiste. Al is er nog een mogelijke gegadigde van de volgende generatie: Jo is gehuwd met Jurgen Vandervelden, die al bijna negentien jaar op de teller heeft staan bij Soudal en directeur corporate development is. De net 31 jaar geworden Ben ging pas twee jaar geleden bij Soudal aan de slag en is verkoopdirecteur bij het dochterbedrijf Rectavit. Dat Ben eerst zijn strepen zal moeten verdienen bij Soudal, is overduidelijk. Of zoals vader Vic het al in het boek verwoordde: "Ben moet voldoende inventief, creatief en intelligent blijken. Anders zullen mijn mensen het moeilijk hebben om hem als de nieuwe baas te aanvaarden." Voor het eerst gaan vader en zoon dieper in op de toekomst van Soudal. Daarbij steekt vader Vic het niet onder stoelen of banken dat hij zijn zoon een strakke opvoeding heeft willen geven om hem voor te bereiden op die toekomst.

