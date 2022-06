De materialengroep Umicore heeft woensdag haar strategisch plan voor de komende jaren uit de doeken gedaan. Ze ziet mogelijkheden om de omzet tegen 2030 'meer dan te verdubbelen', zegt Umicore in een persbericht. Het bedrijf verwacht ook tot 2026 zowat 5 miljard euro te investeren, waarvan ongeveer een half miljard euro in een nieuwe batterijrecyclagefabriek in Europa.

Umicore boekte vorig jaar recordcijfers, met een omzet van 4 miljard euro en een nettowinst van 667 miljoen euro. Maar de ambities voor de komende jaren reiken dus nog een pak verder. Umicore verwacht te kunnen profiteren van de transitie naar elektrisch rijden. Zo is de afdeling batterijmaterialen volgens het bedrijf 'klaar om winstgevende groei te realiseren'. Tegen 2025 wil het met deze activiteiten ook de Noord-Amerikaanse markt betreden. Wat de afdeling katalysatoren betreft, wil Umicore in 2024 in China de grootste brandstofcelkatalysatorfabriek ter wereld openen.

En inzake batterijenrecyclage wil Umicore 500 miljoen euro investeren in een nieuwe, grootschalige fabriek in Europa. 'Op het moment van ingebruikname van deze fabriek in 2026, zal Umicore naar verwachting de eerste speler zijn in Europa die de hele waardeketen inzake kathodematerialen met industriële capaciteit omspant, en hiermee een sterke bijdrage levert aan de doelstelling van de Europese Unie om een duurzaam en circulair ecosysteem voor batterijen voor elektrische voertuigen op te zetten in Europa.'

De fabriek moet er komen in Europa, maar de locatie is nog niet bepaald. Het bedrijf doet al sinds 2011 aan batterijrecyclage in Hoboken. Daar heeft Umicore veel uit geleerd en heeft het veel kunnen ontwikkelen. Het vertrekt zo van een sterke basis, aldus de woordvoerster. Voor de hele groep ziet Umicore 'potentieel' om de inkomsten tegen 2030 meer dan te verdubbelen. De ebitda-marges (ebitda staat voor winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) zouden boven de 20 procent moeten liggen. En tot 2026 denkt Umicore voor in totaal ongeveer 5 miljard euro te investeren.

De nieuwe strategie werd "Umicore 2030 - RISE" gedoopt. Ze wordt woensdag in detail uit de doeken gedaan tijdens een 'Capital Markets Day' voor investeerders en analisten. Umicore is beursgenoteerd en maakt deel uit van de Bel20, de sterindex van de Brusselse beurs.

