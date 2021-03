Het uitzendbedrijf Trixxo Jobs, de energie-installateur Opteco en de binnen- en buitenspeeltuin Tarzan & Jane zijn door Trends uitgeroepen tot de Ambassadeurs van de Limburgse Gazellen. De familiale Brouwerij Martens is als snelste groeier van de afgelopen twintig jaar bekroond tot Supergazelle.

De redactie van Trends detecteert elk jaar de snelst groeiende bedrijven van het land. De snelle groeiers die de rangschikking halen, mogen zich Trends Gazelle noemen. De traditie is dit jaar aan haar twintigste editie toe. Als de coronamaatregelen het mogelijk maken, vieren we dat met een feestelijk evenement op 30 september in Brussel.

Deze week is de provincie Limburg aan de beurt. De rangschikking kunt u onderaan bekijken. In de komende weken volgen de Gazellen van Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen. De cyclus sluit af op 21 april met de rangschikking van de snelste groeiers van Vlaanderen.

Uitleg over de methodologie vindt u bij de rangschikking van de Trends Gazellen. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1.

Ambassadeur grote bedrijven: Trixxo Jobs

De snelste groeier onder de grote bedrijven in Limburg is Trixxo Jobs. Het uitzendbedrijf is een onderdeel van de familiale Trixxo Groep die haar hoofdkantoor in Hoeselt heeft. De groep is in 2004 gestart als dienstenchequebedrijf en in korte tijd uitgegroeid tot een nationale speler. Het uitzendbedrijf van ondernemer Luc Jeurissen wordt geleid door CEO Frank Vliegen. Trixxo Jobs zag de omzet exploderen van 3,5 miljoen euro in 2015 tot 64 miljoen euro vorig jaar.

"Ons strategisch groeiplan loopt tot en met 2025. Tegen dan willen we een omzet halen van 250 miljoen euro", zegt Frank Vliegen. "Twee derde van de groei moet organisch zijn, de rest willen we realiseren door gerichte overnames." Na de recente opening van een kantoor in Brugge telt Trixxo Jobs in België 39 kantoren. De CEO wil dat aantal op korte termijn verdubbelen. Vooral in West-Vlaanderen en Wallonië ziet hij nog potentieel. Sinds kort is Trixxo Jobs ook de buitenlandse toer opgegaan. "We hebben zeven kantoren in Nederland en we willen er nog eens evenveel openen. Stilaan lonken we ook naar Duitsland", stelt Vliegen.

Ambassadeur middelgrote bedrijven: Opteco

Bij de kmo voert Opteco de rangschikking aan. Het Zonhovense bedrijf van Ben Kunnen is gespecialiseerd in de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Begin dit jaar dropte het Grondwettelijk Hof een bommetje door de regeling te vernietigen waarmee eigenaars van zonnepanelen vijftien jaar lang kunnen genieten van het lucratieve systeem van de terugdraaiende teller. "Na een korte aarzeling herstelde de markt snel", zegt Ben Kunnen, medeoprichter en CEO van Opteco. "Er is veel onwetendheid. Dankzij de dalende prijzen en de steun zijn zonnepanelen nog altijd een interessante investering met een jaarlijks rendement van zowat 5 procent. We hebben dit jaar al 1200 installaties verkocht, waarvan meer dan 400 thuisbatterijsystemen."

Als gevolg van het arrest is de aandacht voor thuisbatterijen fors toegenomen. Het komt erop aan minder afhankelijk te worden van het netwerk door het zelfverbruik te verhogen. "Thuisbatterijen zijn daarvoor een goede oplossing", weet Ben Kunnen. "We hebben al vijf jaar ervaring met de technologie en zijn zelfs al een stapje verder gegaan. Onze dochteronderneming Smart-E-Grid heeft software ontwikkeld waardoor de thuisbatterijen van verschillende klanten met elkaar kunnen communiceren. Op die manier kunnen we de productie en het verbruik van elektriciteit zo goed mogelijk op elkaar afstemmen."

Ambassadeur kleine bedrijven: Tarzan & Jane

De binnen- en buitenspeeltuin Tarzan & Jane uit Heusden-Zolder is de Ambassadeur bij de kleine bedrijven. Tarzan & Jane is het project van Caroline Carpentier en Filip Struyf. Carpentier is een ondernemer pur sang. Meer dan vijftien jaar geleden opende ze een wassalon en tien jaar later was dat al uitgegroeid tot een keten met achttien vestigingen. In 2016 maakte ze de overstap naar de vrijetijdsmarkt. "Het begon met een binnenspeeltuin. Al snel kwam er ook een buitenspeeltuin bij, want die heb je nodig om de zomer te overbruggen", vertelt Caroline Carpentier.

Anno 2021 biedt Tarzan & Jane een ruim aanbod aan speelplezier met ook een indoor minigolf, een gameroom, een outdoor hindernissenparcours en een bistro. Door corona is de zaak al maanden dicht. "Ik geloof in betere tijden en ik hoop vooral dat premier De Croo zijn woord houdt. Hij heeft beloofd de gezonde bedrijven te helpen overleven. Deze titel bewijst alvast dat Tarzan & Jane voor de crisis een gezond bedrijf was", zegt Caroline Carpentier.

Supergazelle: Brouwerij Martens

Voor de twintigste verjaardag van de Trends Gazellen belonen we dit jaar ook de snelste groeier van de afgelopen twintig jaar met de award voor de Supergazelle. In Limburg is dat de familiale Brouwerij Martens uit Bocholt. "Mijn verdienste aan deze titel is nihil", glimlacht CEO Wim Van Den Bossche, die pas in februari de fakkel van Danny Dresselaerts overnam. "Ik wil deze prijs in de eerste plaats opdragen aan de 376 medewerkers en aan de familie Martens."

Brouwerij Martens is meer en meer actief op de internationale groeimarkten met de eigen merken die een hogere toegevoegde waarde opleveren. "In de internationale distributie is het aandeel van de eigen merken in korte tijd gestegen van 15 naar 37 procent", zegt Van Den Bossche. De broers Jan en Fons Martens hebben de touwtjes in de familiale brouwerij in handen. Maar de negende generatie heeft haar opwachting gemaakt. Wim Van Den Bossche: "De kinderen Bob en Charlotte draaien al volop mee. Mijn uitdaging bestaat erin hen op sleeptouw te nemen en te laten kennismaken met de missie, de visie en de strategie van de brouwerij."

Herbekijk de livestream: wie wordt een Trends Gazelle in Limburg?

