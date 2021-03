Ondanks het arrest over de terugdraaiende teller van het Grondwettelijk Hof slaagt Opteco, de Zonhovense installateur van zonnepanelen, warmtepompen, airco's en thuisbatterijen, er nog altijd in te groeien. Met een zelf ontwikkelde technologie waarmee thuisbatterijen met elkaar kunnen communiceren, trekt CEO Ben Kunnen ook naar het buitenland.

Midden januari dropte het Grondwettelijk Hof een bommetje door de regeling te vernietigen waardoor eigenaars van zonnepanelen vijftien jaar lang kunnen genieten van het systeem van de terugdraaiende teller. De installateurs van zonnepanelen hielden de adem in, bang dat de consument zou afhaken. "Na een korte aarzeling herstelde de markt snel", reageert Ben Kunnen, medeoprichter en CEO van Opteco. "Er is veel onwetendheid in de markt. Dankzij de dalende prijzen en de steun zijn zonnepanelen nog altijd een interessante investering, met een jaarlijks rendement van zowat 5 procent. We hebben dit jaar al 1200 installaties verkocht, waarvan meer dan 400 thuisbatterijsystemen."

We hebben in Nederland al drie verkopers om onze oplossing daar in de markt te zetten

Medewerkers

In 2012 stond Ben Kunnen samen met drie collega's aan de wieg van Opteco. De voorbije tien jaar kocht de Limburger zijn medeoprichters uit, waardoor hij de enige aandeelhouder is. Aanvankelijk lag de focus op de verkoop en de installatie van zonneboilers. Later kwamen er ook warmtepompen, airco's en zonnepanelen bij.

Als verklaring voor de snelle groei wijst Ben Kunnen naar zijn medewerkers. "Ik ben onwaarschijnlijk trots op hen. Het zijn stuk voor stuk kwalitatieve mensen die gepassioneerd zijn door hun baan. Niets is hen te veel gevraagd en dat maakt een groot verschil op een competitieve markt." Opteco heeft zo'n 120 medewerkers.

Ook bij Opteco probeerde corona een stokje in de wielen te steken. "Bij de eerste lockdown moesten we het bedrijf helemaal omgooien. Plaatsbezoeken bij de klant waren uitgesloten, maar door volop gebruik te maken van conferencecalls konden we toch voortgaan. Uiteindelijk is onze steile groeicurve in 2020 niet gebroken."

Thuisbatterijen

Als gevolg van het arrest van het Grondwettelijk Hof is de aandacht voor thuisbatterijen fors toegenomen. Het komt erop aan minder afhankelijk te worden van het netwerk door het zelfverbruik te verhogen. "Thuisbatterijen zijn daarvoor een goede oplossing", weet Ben Kunnen. "We hebben al vijf jaar ervaring met de technologie en zijn zelfs al een stapje verder gegaan. Onze dochteronderneming Smart-E-Grid heeft software ontwikkeld waardoor de thuisbatterijen van verschillende klanten met elkaar kunnen communiceren. Op die manier kunnen we de productie en het verbruik van elektriciteit zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Het potentieel van die innovatieve technologie is enorm en blijft niet beperkt tot het binnenland. We hebben in Nederland al drie verkopers om onze oplossing daar in de markt te zetten."

