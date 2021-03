De omzet van Trixxo Jobs sprong van 3,5 miljoen euro in 2015 naar 32,3 miljoen euro in 2019. En dat is geen eindpunt voor het uitzendbureau in Hoeselt. In het moeilijke jaar 2020 verdubbelde de omzet nogmaals.

Het werd een gezellig onderonsje bij de Limburgse Trends Gazellen Ambassadeurs. Caroline Carpentier en Filip Struyf van Tarzan & Jane, de Ambassadeur bij de kleine bedrijven, wonen in dezelfde straat als Frank Vliegen, de CEO van Trixxo Jobs. Die laatste kent ook Ben Kunnen van Opteco heel goed, de Ambassadeur bij de middelgrote bedrijven. Twintig jaar geleden verkochten ze allebei verzekeringsproducten. "Het was een harde leerschool, maar het heeft ons geen windeieren gelegd", knipoogt Frank Vliegen.

Gerichte overnames

Trixxo is een idee van Luc Jeurissen. Midden 2005 ging hij in Hoeselt van start met het dienstenchequebedrijf work@home. Het jonge bedrijf had een blitzstart. Al snel kwamen er nieuwe kantoren bij. Jeurissen had ook geen schrik voor overnames. Hij heeft er al zo'n zestig gedaan. Vandaag is Trixxo Dienstencheques uitgegroeid tot een van de grootste spelers van het land.

Jeurissen startte in 2014 een uitzendbureau op, Trixxo Jobs. Vier jaar later kwam Frank Vliegen aan boord als CEO. Hij is gepokt en gemazeld in de uitzendsector. Hij duwde meteen het gaspedaal in, onder meer door elk jaar een overname te doen: de horecapoot Vdet uit Hasselt in 2017, de Beringense specialist in contactcenters en veiligheid Staffing in 2018 en de Nederlandse veiligheidsspecialist LevelPlus in 2019.

Op die manier zag Trixxo Jobs zijn omzet exploderen van 11 miljoen euro in 2017 tot 64 miljoen euro vorig jaar. "Ons strategische groeiplan loopt tot en met 2025. Tegen dan willen we met Trixxo Jobs een omzet van 250 miljoen euro halen", aldus Frank Vliegen. "Twee derde van de groei moet organisch zijn, de rest willen we realiseren door gerichte overnames." De Trixxo Groep mikt tegen dan op een omzet van een half miljard euro.

Na de recente opening van een nieuw kantoor in Brugge telt Trixxo Jobs 39 kantoren in België. De CEO wil dat aantal op korte termijn verdubbelen. Vooral in West-Vlaanderen en Wallonië ziet hij nog heel wat potentieel. Sinds kort is Trixxo Jobs ook de buitenlandse toer opgegaan. "We hebben zeven kantoren in Nederland en in enkele weken tijd willen we er nog eens evenveel openen. Stilaan lonken we ook naar Duitsland", zegt Vliegen.

Kmo-mentaliteit

Snel groeien kost geld. Maar Frank Vliegen maakt zich daar geen zorgen over. "We houden onze financieringsratio goed in de gaten", legt hij uit. "Trixxo Jobs is nog altijd een familiebedrijf. Luc Jeurissen is de hoofdaandeelhouder, met daarnaast nog enkele andere aandeelhouders, onder wie ikzelf. Het bedrijf heeft een typische kmo-mentaliteit. Elke euro winst wordt opnieuw geïnvesteerd. Het bedrijf heeft nog nooit één euro dividend uitgekeerd. Luc zegt altijd dat hij een bedrijf wil uitbouwen dat minstens honderd jaar zal worden."

Een ander heikel punt voor groeibedrijven is het vinden van de juiste mensen. Frank Vliegen geeft toe dat het niet altijd gemakkelijk is. "We zijn trots op ons team. De betrokkenheid van onze werknemers is enorm groot. Het is alsof ze voor hun eigen zaak werken", zegt hij.

Sinds kort zet Trixxo Jobs extra in op employer branding. Dat is een taak voor Thomas en Tamara, twee frisse karakters die regelmatig opduiken in televisie- en radiospots. Het duo krijgt bij die taak de steun van een geheim wapen. Trixxo sloot een samenwerkingsovereenkomst met de Truiense topturnster Nina Derwael. "Rekrutering begint vaak bij de naamsbekendheid", weet Frank Vliegen. "Daarnaast heeft ons bedrijf nog heel wat andere troeven te bieden. Hier mag iedereen fouten maken, zolang je maar blijft bijleren. Daarnaast hebben we ook veel aandacht voor begeleiding en opleiding."

Blijven groeien

2020 was voor iedereen een bijzonder jaar. Covid-19 trof ook Trixxo Jobs, al viel de impact nog mee. "De uitzendsector was minder hard getroffen dan die van de dienstenchequebedrijven", zegt Frank Vliegen. "Door de uitzonderlijke omstandigheden zijn we er niet in geslaagd onze doelstellingen te halen, maar we zijn wel blijven groeien: met bijna 20 procent, op een dalende markt. Ondanks alles was 2020 voor ons toch een fantastisch jaar."

Voor die puike prestatie in een moeilijk jaar zijn verschillende verklaringen. "De belangrijkste is wellicht dat we nooit in angstmodus zijn geraakt. Onze mensen hebben veerkracht en flexibiliteit getoond door nieuwe kansen te zoeken in sectoren die wel goed draaiden, zoals de logistiek en de retail. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook 250 mensen geplaatst als contactonderzoekers in de strijd tegen covid-19. Het klinkt misschien raar, maar corona heeft ons sterker gemaakt."

Het werd een gezellig onderonsje bij de Limburgse Trends Gazellen Ambassadeurs. Caroline Carpentier en Filip Struyf van Tarzan & Jane, de Ambassadeur bij de kleine bedrijven, wonen in dezelfde straat als Frank Vliegen, de CEO van Trixxo Jobs. Die laatste kent ook Ben Kunnen van Opteco heel goed, de Ambassadeur bij de middelgrote bedrijven. Twintig jaar geleden verkochten ze allebei verzekeringsproducten. "Het was een harde leerschool, maar het heeft ons geen windeieren gelegd", knipoogt Frank Vliegen. Trixxo is een idee van Luc Jeurissen. Midden 2005 ging hij in Hoeselt van start met het dienstenchequebedrijf work@home. Het jonge bedrijf had een blitzstart. Al snel kwamen er nieuwe kantoren bij. Jeurissen had ook geen schrik voor overnames. Hij heeft er al zo'n zestig gedaan. Vandaag is Trixxo Dienstencheques uitgegroeid tot een van de grootste spelers van het land. Jeurissen startte in 2014 een uitzendbureau op, Trixxo Jobs. Vier jaar later kwam Frank Vliegen aan boord als CEO. Hij is gepokt en gemazeld in de uitzendsector. Hij duwde meteen het gaspedaal in, onder meer door elk jaar een overname te doen: de horecapoot Vdet uit Hasselt in 2017, de Beringense specialist in contactcenters en veiligheid Staffing in 2018 en de Nederlandse veiligheidsspecialist LevelPlus in 2019. Op die manier zag Trixxo Jobs zijn omzet exploderen van 11 miljoen euro in 2017 tot 64 miljoen euro vorig jaar. "Ons strategische groeiplan loopt tot en met 2025. Tegen dan willen we met Trixxo Jobs een omzet van 250 miljoen euro halen", aldus Frank Vliegen. "Twee derde van de groei moet organisch zijn, de rest willen we realiseren door gerichte overnames." De Trixxo Groep mikt tegen dan op een omzet van een half miljard euro. Na de recente opening van een nieuw kantoor in Brugge telt Trixxo Jobs 39 kantoren in België. De CEO wil dat aantal op korte termijn verdubbelen. Vooral in West-Vlaanderen en Wallonië ziet hij nog heel wat potentieel. Sinds kort is Trixxo Jobs ook de buitenlandse toer opgegaan. "We hebben zeven kantoren in Nederland en in enkele weken tijd willen we er nog eens evenveel openen. Stilaan lonken we ook naar Duitsland", zegt Vliegen. Snel groeien kost geld. Maar Frank Vliegen maakt zich daar geen zorgen over. "We houden onze financieringsratio goed in de gaten", legt hij uit. "Trixxo Jobs is nog altijd een familiebedrijf. Luc Jeurissen is de hoofdaandeelhouder, met daarnaast nog enkele andere aandeelhouders, onder wie ikzelf. Het bedrijf heeft een typische kmo-mentaliteit. Elke euro winst wordt opnieuw geïnvesteerd. Het bedrijf heeft nog nooit één euro dividend uitgekeerd. Luc zegt altijd dat hij een bedrijf wil uitbouwen dat minstens honderd jaar zal worden." Een ander heikel punt voor groeibedrijven is het vinden van de juiste mensen. Frank Vliegen geeft toe dat het niet altijd gemakkelijk is. "We zijn trots op ons team. De betrokkenheid van onze werknemers is enorm groot. Het is alsof ze voor hun eigen zaak werken", zegt hij. Sinds kort zet Trixxo Jobs extra in op employer branding. Dat is een taak voor Thomas en Tamara, twee frisse karakters die regelmatig opduiken in televisie- en radiospots. Het duo krijgt bij die taak de steun van een geheim wapen. Trixxo sloot een samenwerkingsovereenkomst met de Truiense topturnster Nina Derwael. "Rekrutering begint vaak bij de naamsbekendheid", weet Frank Vliegen. "Daarnaast heeft ons bedrijf nog heel wat andere troeven te bieden. Hier mag iedereen fouten maken, zolang je maar blijft bijleren. Daarnaast hebben we ook veel aandacht voor begeleiding en opleiding." 2020 was voor iedereen een bijzonder jaar. Covid-19 trof ook Trixxo Jobs, al viel de impact nog mee. "De uitzendsector was minder hard getroffen dan die van de dienstenchequebedrijven", zegt Frank Vliegen. "Door de uitzonderlijke omstandigheden zijn we er niet in geslaagd onze doelstellingen te halen, maar we zijn wel blijven groeien: met bijna 20 procent, op een dalende markt. Ondanks alles was 2020 voor ons toch een fantastisch jaar." Voor die puike prestatie in een moeilijk jaar zijn verschillende verklaringen. "De belangrijkste is wellicht dat we nooit in angstmodus zijn geraakt. Onze mensen hebben veerkracht en flexibiliteit getoond door nieuwe kansen te zoeken in sectoren die wel goed draaiden, zoals de logistiek en de retail. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook 250 mensen geplaatst als contactonderzoekers in de strijd tegen covid-19. Het klinkt misschien raar, maar corona heeft ons sterker gemaakt."