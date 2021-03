Eerder dit jaar kwam Wim Van Den Bossche bij Brouwerij Martens aan boord als CEO. Hij moet de negende generatie wegwijs maken in het familiebedrijf.

Oudjes kunnen vinnig zijn. Dat bewijst Brouwerij Martens, waarvan de wortels teruggaan tot 1758. Tussen 1999 en 2019 liet de familiale brouwerij in Bocholt de beste groeicijfers van de provincie Limburg optekenen. Daarmee kroont het bedrijf zich tot Trends Supergazelle. "Mijn verdienste aan die titel is nihil", glimlacht CEO Wim Van Den Bossche, die in februari de fakkel van Danny Dresselaerts overnam. "Ik draag deze prijs op aan de 376 medewerkers en aan de familie Martens."

Een eerste pijler van het succes van de brouwerij is de aandacht voor export. Al in de jaren zestig was ze actief in het buitenland, vooral in Duitsland. Daarnaast heeft de familie altijd zwaar geïnvesteerd in de uitbouw van een performant productieapparaat. In Kaulille staat een van de modernste brouwerijen ter wereld met een productiecapaciteit van 4,5 miljoen hectoliter per jaar.

Daarnaast is duurzaamheid een stokpaardje. "Uit een wereldwijde studie blijkt dat een brouwerij gemiddeld 4 tot 7 liter water nodig heeft om 1 liter bier te brouwen. Bij ons is dat minder dan 2 liter", legt Van Den Bossche uit. "Daarnaast proberen we zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal te gebruiken."

Internationale groei

Brouwerij Martens is vooral bekend als producent van retailmerken voor de grote supermarktketens. In dat segment ging het vroeger bijna uitsluitend over de laagste prijs. Dat is nu veranderd. "De prijs blijft belangrijk, maar we profileren ons steeds meer als de aanbieder van een totaalconcept op maat. We zitten met de supermarkten samen om een bier en een verpakking te ontwikkelen die voldoen aan hun wensen", zegt Van Den Bossche.

Onlangs besliste de familie Martens zich op de internationale groeimarkten te wagen, bij voorkeur met de eigen merken. "In de internationale distributie is het aandeel van de eigen merken in korte tijd gestegen van 15 naar 37 procent", aldus Van Den Bossche. Het gaat om Martens Pils, Sezoens, 1758, Kristoffel Witbier, Kristoffel Blond en Kristoffel Donker.

Negende generatie

De broers Jan en Fons Martens hebben de touwtjes in de familiale brouwerij in handen. Maar de negende generatie heeft haar opwachting gemaakt. Wim Van Den Bossche: "De kinderen Bob en Charlotte draaien al volop mee. Mijn uitdaging bestaat erin hen te laten kennismaken met de missie, de visie en de strategie van de brouwerij."

