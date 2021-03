In korte tijd groeide Tarzan & Jane in Heusden-Zolder uit tot een vaste waarde op de Limburgse vrijetijdsmarkt. En toen kwam corona. De speeltuinen moesten de deuren sluiten. "We geloven in betere tijden", zeggen zaakvoerders Caroline Carpentier en Filip Struyf.

Caroline Carpentier reageert met gemengde gevoelens op het nieuws dat Tarzan & Jane de titel van Trends Gazellen Ambassadeur krijgt. "In de eerste plaats zijn we natuurlijk heel blij met de erkenning", zegt de general manager. "Intussen kennen we ook de cijfers van 2020 en dat is toch even slikken. Maar ik geloof in betere tijden en ik hoop dat premier De Croo zijn woord houdt. Hij heeft beloofd de gezonde bedrijven te helpen overleven. Deze titel bewijst dat Tarzan & Jane voor de crisis een gezond bedrijf was."

Totaalbeleving

Caroline Carpentier is een ondernemer pur sang. Vijftien jaar geleden opende ze een wassalon. Tien jaar later was dat al uitgegroeid tot een keten met achttien vestigingen. In 2016 maakte ze de overstap naar de vrijetijdsmarkt. "Het begon met een binnenspeeltuin. Al snel kwam er ook een buitenspeeltuin bij, want die heb je nodig om de zomer te overbruggen", vertelt Caroline Carpentier.

Vandaag heeft Tarzan & Jane een ruim aanbod aan speelplezier, met ook een indoor minigolf, een gameroom, een outdoor hindernissenparcours en een gezellige bistro. "Een totaalbeleving voor het hele gezin", vat Caroline Carpentier het samen. "We krijgen heel veel nieuw samengestelde gezinnen over de vloer. Vaak zijn er grote leeftijdsverschillen tussen de kinderen. Dankzij ons gediversifieerde aanbod komt iedereen aan zijn trekken."

In de eerste jaren investeerde Caroline Carpentier 5 miljoen euro in Tarzan & Jane. "De banken waren aanvankelijk niet zo happig om ons te ondersteunen, maar al snel bleken onze businessplannen realistisch te zijn. We konden na het eerste boekjaar al winstcijfers voorleggen", zegt ze.

Akelige stilte

Midden maart vorig jaar gingen de horeca en de niet-essentiële winkels op slot. "Die weken waren zenuwslopend. We twijfelden of de mensen achteraf nog de weg naar onze zaak zouden vinden", zegt Carpentier. "Toen we in juni de deuren weer mochten openzwaaien, waren we heel erg opgelucht dat er meteen veel volk was."

In het najaar volgde een tweede coronagolf. De contactberoepen en de horeca waren opnieuw het kind van de rekening. Waar normaal honderden kinderen het uitgieren van plezier, heerst bij Tarzan & Jane nog altijd een akelige stilte. En het ziet er niet naar uit dat daar snel verandering in zal komen. "Het begint echt lang te duren", zucht Carpentier. "We kunnen rekenen op steun van de overheid. Maar die is geplafonneerd, waardoor het voor ons om niet meer dan een kleine 5 procent van de omzet gaat. We kunnen het nog wel een tijdje uitzingen. We hopen dat we deze zomer onze klanten weer kunnen ontvangen."

