Vier groeibedrijven vielen in de prijzen op de digitale uitreiking van de Trends Gazellen Vlaams-Brabant. De IT-integrator Tobania, het hr-bedrijf MetiSelect en de dataspecialist Cognizone zijn uitgeroepen tot de Ambassadeurs van de Vlaams-Brabantse Gazellen. Het Leuvense Materialise is als snelste groeier van de afgelopen twintig jaar bekroond tot Supergazelle.

De redactie van Trends detecteert elk jaar de snelst groeiende bedrijven van het land. De snelle groeiers die de rangschikking halen, mogen zich Trends Gazelle noemen. De traditie is dit jaar aan haar twintigste editie toe. Als de coronamaatregelen het toelaten, vieren we dat met een feestelijk evenement op 30 september in Brussel.

De Brusselse Gazellen beten vorige week de spits af. Deze week is het de beurt aan Vlaams-Brabant. De rangschikking kunt u bekijken in het kader onderaan. In de komende weken volgen de Gazellen van de andere Vlaamse provincies. De cyclus sluit af op 21 april met de rangschikking van de snelste groeiers van Vlaanderen.

Uitleg over de methodologie vindt u bij de rangschikking van de Trends Gazellen in het kader onderaan. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1.

Maar het bedrijf aan de top van de rangschikking is niet altijd de winnaar of 'Ambassadeur'. Voor die eretitel gelden bijkomende criteria. Zo moet het bedrijf operationeel onafhankelijk zijn en mag het geen dochter van een buitenlandse onderneming zijn.

Ambassadeur grote bedrijven: Tobania

De Ambassadeur van de Vlaams-Brabantse Trends Gazellen bij de grote bedrijven is Tobania uit Strombeek-Bever. Het IT- bedrijf staat op de vijfde plaats in de rangschikking, maar is uitgeroepen tot Ambassadeur omdat alle hoger geplaatste bedrijven niet aan de bijkomende criteria voldoen. Tobania slaagde erin in 2020 de kaap van de 100 miljoen euro omzet te ronden.

"Het was een beetje dubbel. Aan de ene kant kwamen de budgetten van onze klanten onder druk te staan waardoor ze sommige projecten moesten uit- of afstellen", zegt Lode Peeters, de CEO van Tobania. "Aan de andere kant was de nood hoog om de digitale transformatie te versnellen. Plots moesten onze bedrijven online werken met klanten, leveranciers en medewerkers en niet iedereen was daarop voorbereid. Het doet me plezier dat we in die moeilijke context zijn blijven groeien in al onze activiteiten."

Ambassadeur middelgrote bedrijven: MetiSelect

Bij de middelgrote bedrijven is de Ambassadeur MetiSelect uit Affligem. Jérémy Delhaye richtte het hr-bedrijf samen met zijn vrouw Jo Verbruggen op in 2014. "We zijn van start gegaan met een laptop, een gsm, een pak ervaring in de hr-wereld en een uitgebreid netwerk", zegt Jo Verbruggen. Selectie en rekrutering vormen de kernactiviteit, maar het bedrijf biedt ook andere hr-diensten aan zoals uitzendarbeid, interim-management en outsourcing. Het klantenbestand bestaat uit zowel kmo's als multinationals in verschillende sectoren.

MetiSelect heeft kantoren in Antwerpen, Brussel, Leuven en Vilvoorde, en recent werden de eerste stappen in Wallonië gezet. Het vinden van de juiste mensen voor de eigen organisatie blijft ook voor MetiSelect een voortdurend aandachtspunt. "We vragen veel van onze medewerkers", beseft Jo Verbruggen. "Maar aan de andere kant krijgen onze mensen volop de kans om zich te ontwikkelen. Bij onze selectieprocedure hechten we heel veel belang aan zachte vaardigheden, zoals attitude en gedrevenheid. Ook flexibiliteit is cruciaal."

Ambassadeur kleine bedrijven: Cognizone

De Ambassadeur bij de kleine bedrijven is het Leuvense softwarebedrijf Cognizone. "Wij helpen organisaties om hun data zuiver, gestructureerd en gebruiksklaar te houden", legt Agis Papantoniou uit, de CEO van Cognizone. Papantoniou richtte het bedrijf samen met Dominique Vandensteen op in 2015. Later kwamen ook Natan Cox en Gregory De Backer het management versterken.

Vandaag realiseert Cognizone meer dan 90 procent van zijn omzet bij publieke instellingen zoals de Europese Commissie en andere overheden. Daarnaast zijn er ook enkele industriële projecten. "We willen de Europese leider in de ontwikkeling van linked open data-oplossingen worden", zegt de CEO. "Tot nu toe hebben we altijd op eigen kracht gevaren en die onafhankelijkheid is een grote troef. Om nieuwe markten te openen, willen we stilaan praten met een financiële partner, op voorwaarde dat die ons voldoende vrijheid laat."

Supergazelle: Materialise

Voor de twintigste verjaardag van de Trends Gazellen bekronen dit jaar ook de snelste groeier van de afgelopen twintig jaar met de award voor de Supergazelle. In Vlaams-Brabant is dat het Leuvense Materialise, actief in de 3D-printingindustrie.

"De timing van de Supergazelle-trofee kan niet beter", lacht chief technology officer Bart Van der Schueren. "Voor onze strategie werken we met vijfjaarlijkse cycli. De vorige liep af in 2020 en had als uitdaging jaarlijks met gemiddeld 20 procent te groeien. Daar zijn we netjes in geslaagd en we beschouwen deze prijs dan ook als ons einddiploma." Duurzaamheid is de strategische uitdaging voor de huidige cyclus die tot 2025 loopt.

De redactie van Trends detecteert elk jaar de snelst groeiende bedrijven van het land. De snelle groeiers die de rangschikking halen, mogen zich Trends Gazelle noemen. De traditie is dit jaar aan haar twintigste editie toe. Als de coronamaatregelen het toelaten, vieren we dat met een feestelijk evenement op 30 september in Brussel.De Brusselse Gazellen beten vorige week de spits af. Deze week is het de beurt aan Vlaams-Brabant. De rangschikking kunt u bekijken in het kader onderaan. In de komende weken volgen de Gazellen van de andere Vlaamse provincies. De cyclus sluit af op 21 april met de rangschikking van de snelste groeiers van Vlaanderen.Uitleg over de methodologie vindt u bij de rangschikking van de Trends Gazellen in het kader onderaan. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1.Maar het bedrijf aan de top van de rangschikking is niet altijd de winnaar of 'Ambassadeur'. Voor die eretitel gelden bijkomende criteria. Zo moet het bedrijf operationeel onafhankelijk zijn en mag het geen dochter van een buitenlandse onderneming zijn.De Ambassadeur van de Vlaams-Brabantse Trends Gazellen bij de grote bedrijven is Tobania uit Strombeek-Bever. Het IT- bedrijf staat op de vijfde plaats in de rangschikking, maar is uitgeroepen tot Ambassadeur omdat alle hoger geplaatste bedrijven niet aan de bijkomende criteria voldoen. Tobania slaagde erin in 2020 de kaap van de 100 miljoen euro omzet te ronden."Het was een beetje dubbel. Aan de ene kant kwamen de budgetten van onze klanten onder druk te staan waardoor ze sommige projecten moesten uit- of afstellen", zegt Lode Peeters, de CEO van Tobania. "Aan de andere kant was de nood hoog om de digitale transformatie te versnellen. Plots moesten onze bedrijven online werken met klanten, leveranciers en medewerkers en niet iedereen was daarop voorbereid. Het doet me plezier dat we in die moeilijke context zijn blijven groeien in al onze activiteiten."Bij de middelgrote bedrijven is de Ambassadeur MetiSelect uit Affligem. Jérémy Delhaye richtte het hr-bedrijf samen met zijn vrouw Jo Verbruggen op in 2014. "We zijn van start gegaan met een laptop, een gsm, een pak ervaring in de hr-wereld en een uitgebreid netwerk", zegt Jo Verbruggen. Selectie en rekrutering vormen de kernactiviteit, maar het bedrijf biedt ook andere hr-diensten aan zoals uitzendarbeid, interim-management en outsourcing. Het klantenbestand bestaat uit zowel kmo's als multinationals in verschillende sectoren.MetiSelect heeft kantoren in Antwerpen, Brussel, Leuven en Vilvoorde, en recent werden de eerste stappen in Wallonië gezet. Het vinden van de juiste mensen voor de eigen organisatie blijft ook voor MetiSelect een voortdurend aandachtspunt. "We vragen veel van onze medewerkers", beseft Jo Verbruggen. "Maar aan de andere kant krijgen onze mensen volop de kans om zich te ontwikkelen. Bij onze selectieprocedure hechten we heel veel belang aan zachte vaardigheden, zoals attitude en gedrevenheid. Ook flexibiliteit is cruciaal."De Ambassadeur bij de kleine bedrijven is het Leuvense softwarebedrijf Cognizone. "Wij helpen organisaties om hun data zuiver, gestructureerd en gebruiksklaar te houden", legt Agis Papantoniou uit, de CEO van Cognizone. Papantoniou richtte het bedrijf samen met Dominique Vandensteen op in 2015. Later kwamen ook Natan Cox en Gregory De Backer het management versterken.Vandaag realiseert Cognizone meer dan 90 procent van zijn omzet bij publieke instellingen zoals de Europese Commissie en andere overheden. Daarnaast zijn er ook enkele industriële projecten. "We willen de Europese leider in de ontwikkeling van linked open data-oplossingen worden", zegt de CEO. "Tot nu toe hebben we altijd op eigen kracht gevaren en die onafhankelijkheid is een grote troef. Om nieuwe markten te openen, willen we stilaan praten met een financiële partner, op voorwaarde dat die ons voldoende vrijheid laat."Voor de twintigste verjaardag van de Trends Gazellen bekronen dit jaar ook de snelste groeier van de afgelopen twintig jaar met de award voor de Supergazelle. In Vlaams-Brabant is dat het Leuvense Materialise, actief in de 3D-printingindustrie."De timing van de Supergazelle-trofee kan niet beter", lacht chief technology officer Bart Van der Schueren. "Voor onze strategie werken we met vijfjaarlijkse cycli. De vorige liep af in 2020 en had als uitdaging jaarlijks met gemiddeld 20 procent te groeien. Daar zijn we netjes in geslaagd en we beschouwen deze prijs dan ook als ons einddiploma." Duurzaamheid is de strategische uitdaging voor de huidige cyclus die tot 2025 loopt.