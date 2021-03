Al meer dan dertig jaar tekent Materialise mee aan de ontwikkeling van de wereldwijde 3D-printingindustrie. "We blijven bijdragen aan een betere en gezondere wereld", zegt chief technology officer Bart Van der Schueren.

"De timing van de Supergazelle-trofee kan niet beter", lacht Bart Van der Schueren, de chief technology officer van Materialise. "Voor onze strategie werken we met vijfjaarlijkse cycli. De vorige liep af in 2020 en had als uitdaging jaarlijks met gemiddeld 20 procent te groeien. Daar zijn we netjes in geslaagd. We beschouwen deze prijs dan ook als ons einddiploma."

Materialise boekt al meer dan dertig jaar successen in de 3D-printingindustrie. "We zijn weleens in de verleiding gekomen om buiten de lijntjes te kleuren, maar we zijn altijd snel teruggekeerd naar onze kernactiviteiten. Zo is Materialise uitgegroeid tot een toonaangevende speler met wereldwijd meer dan 2200 medewerkers", zegt Van der Schueren.

Basisprincipes

Materialise telt drie grote afdelingen. Industrie tekent voor zowat de helft van de omzet, die in 2019 bijna 200 miljoen euro bedroeg. Materialise bouwt onder meer onderdelen en prototypes voor de autosector en de luchtvaart. Medische toepassingen tekenen voor bijna een derde van de omzet. De laatste poot is de ontwikkeling van software om 3D-printmachines aan te sturen.

Het management van Materialise bleef de basisprincipes van oprichter Wilfried Vancraen altijd trouw: economische duurzaamheid, toegevoegde waarde en vooral een bijdrage leveren aan een betere en gezondere wereld. Dat illustreerde het bedrijf in volle coronacrisis door een beugel te printen waardoor 3 miljoen waardeloze mondmaskers alsnog veilig konden worden gebruikt. "We zijn er niet rijk van geworden, maar we hebben wel veel geleerd."

Duurzaamheid is de strategische uitdaging voor de huidige cyclus, die tot 2025 loopt. "3D-technologie is niet per definitie duurzamer dan klassieke productiemethodes", benadrukt Van der Schueren. "We hebben een grootschalige studie gedaan over de milieu-impact van de productie van een miljoen paar identieke binnenzolen van schoenen. Het resultaat hangt af van welke parameters je in rekening brengt. Zo biedt 3D-printen zeker duurzame voordelen bij kleine gepersonaliseerde series. Maar je mag niet vergeten dat 3D-printing heel energie-intensief is."

Digitale troeven

Toch is het potentieel van de nieuwe technologie groot. Volgens Van der Schueren is de goedkope productie van onderdelen in China bijvoorbeeld een eindig verhaal. "Er worden veel wisselstukken gemaakt die nooit worden gebruikt. Digitale methodes zijn een alternatief. Dankzij onze technologie kan iedereen die wisselstukken op aanvraag printen."

Een mijlpaal in de geschiedenis van Materialise was de beursgang in 2014. "Dat was een juiste zet, want door die notering konden we onafhankelijk blijven in een snel evoluerende sector."

De Trends Gazellen bestaan twintig jaar. Naar aanleiding van die verjaardag wordt dit jaar een Supergazelle geselecteerd. Dat bedrijf is de snelste groeier van de afgelopen twintig jaar.

